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親人反鎖家門「驅魔」整夜 男子與3歲兒被活活打死

聯合新聞網 綜合報導
印度安得拉邦有一家人懷疑家中的26歲男子卡拉迪和他3歲兒子阿達什遭「邪魔」附身，被強迫反鎖在家屋內接受「驅魔儀式」。 圖／《Daily Star》
印度安得拉邦有一家人懷疑家中的26歲男子卡拉迪和他3歲兒子阿達什遭「邪魔」附身，被強迫反鎖在家屋內接受「驅魔儀式」。 圖／《Daily Star》

日前於印度安得拉邦（Andhra Pradesh）有一家人懷疑家中的26歲男子卡拉迪（Rajatam Karadi）和他3歲兒子阿達什（Adarsh）遭「邪魔」附身，強迫他們反鎖在家屋內，接受「驅魔儀式」。儀式中，父子倆不斷被家人無情痛毆，最後不幸雙雙喪命。

據外媒《Daily Star》報導，當地警方於20日早上接獲通報，雖立即趕往現場，但卻仍花費超過半小時，都還無法進入該民宅，最後靠著附近鄰居及村民的協助之下，才破門而入。當警方一進門，映入眼簾的是19歲少女瑪姆塔（Mamta）坐在年幼的阿德什身上，使用餐具瘋狂毆打孩童，而攻擊者的母親阿妮塔（Anita）則坐在一旁旁觀。

據報導指出，阿妮塔是卡拉迪的姊姊，她與女兒自認獲得善靈庇佑，並指控弟弟與外甥遭到邪魔附身，便在19日晚間強行展開「驅魔儀式」。當警方抵達現場時年幼的阿德什已當場死亡，而卡拉迪則被其他親戚送往醫院，但急救後仍宣告不治。

對此，該鎮的警察局長提瓦里（Gaurav Tiwari）向媒體透露，現場有大量鮮花與燃燒過的線香，目前，整個家族都被警方以殺人嫌疑人的身份進行調查。

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