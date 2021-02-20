土耳其：疫情趨穩 3月1日啟動逐步解禁

土耳其從3月1日開始將逐步解禁。圖為土耳其安卡拉省一條繁忙的商業街。(美聯社)

土耳其衛生部長克扎今天宣布，土耳其3月1日開始逐步從針對新冠肺炎疫情而實施的措施中恢復正常。

總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）17日宣布，3月初開始從防疫限制中逐步恢復正常，會依感染率和疫苗 接種進度將各省區分為低、中、高、非常高風險4級。

克扎（Fahrettin Koca）今天告訴土耳其「晨報」（Sabah），會依風險等級由高至低將各省標成紅、橘、黃、藍色，此一作法3月1日實施。「藍省」將開始恢復正常。

克扎指出，當局正審慎研議解除限制的標準。每10 萬人口周確診數介於11至35例的將歸類為「藍省」；這個數字高於100例的則歸為「紅省」。

衛生部本周開始分省公布過去一周每10萬人口確診數，例如8至14日伊斯坦堡省、安卡拉省、伊茲米爾（Izmir）的這個數字分別為60.19、35.49、44.39。

克扎以安卡拉省為例指出，當地每10萬人口確診數為35例，代表550萬人口的安卡拉一周確診數為1925例、日均確診數為275例，風險程度介於「低度」和「具有風險」之間。他表示，會考 慮讓安卡拉在進行管控的情況下恢復正常，「會考慮縮短宵禁 時間，以及讓餐廳、餐酒館恢復正常營運」。

土耳其去年12月1日起加強對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）實施的防疫措施，周五晚間9時至周一清晨5時全面封鎖56小時，周間自晚間9時至隔天清晨5時宵禁；跨年期間全國也封鎖80小時。餐廳、餐酒館等營業場所則自去年11月中旬起僅限外帶或外送。

克扎指出，會考慮對「藍省」取消周末和周間宵禁，現階段全境81省僅東南部哈卡里省（Hakkari）、錫爾納克省（Sirnak）屬於「藍省」。

衛生部17日晚間公布疫情通報顯示，過去24小時新增7419起新冠肺炎確診病例、82例死亡；累計262萬4019例、2萬7903例病故。

土耳其1月14日起展開大規模疫苗接種工作。克扎指出，現有疫苗之外，4月底前還會有1億500萬劑疫苗到貨。

土耳其目前只取得中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）生產的CoronaVac疫苗。土耳其也採購美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech共同研發疫苗，首批可望本月稍晚到貨。