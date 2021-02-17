近3億人有抗體 專家認印度疫情已過最糟時期

儘管印度 兩個疫情 最嚴峻的省近來2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）確診病例攀升，但因染疫率下降，加上調查顯示，近3億人已產生抗體，專家相信印度疫情已過最糟時期。

美國 密西根大學生物統計學3人專家小組負責人穆克吉（Bhramar Mukherjee）表示：「對於這個病毒已有人體屏障。」穆克吉與一組研究人員持續追蹤印度疫情動態。

她說：「3月底前，我們應該會看到（確診病例）非常緩慢、穩定的遞減。」

去年9月間，印度每天新增將近10萬個確診病例，如今每天只新增1萬個，而印度官方的累計確診病例，原本預估在2020年底會超過美國，但目前約1100萬例，遠低於美國的約2800萬。

印度的累計死亡病例將近15萬6000，居全球第4。

華府疾病動態、經濟和政策中心（Center for Disease Dynamics, Economics and Policy）主任納斯米瑞安（Ramanan Laxminarayan）表示：「印度遭受了很多苦難，正因歷盡苦難，如今已經熬過來了。我不認為印度有爆發第2波疫情的可能，即使出現了，情況也可能很輕微。」

近期印度政府的血清調查顯示，21.5%的印度民眾可能染疫，這會使他們獲得一定程度的免疫力。而由醫檢公司針對超過70萬人所作的抗體檢測更顯示，55%的印度民眾可能已經染疫。

不可否認，並非所有傳染病學專家都認為印度已度過難關。目前這個國家正全力因應馬哈拉什特拉省（Maharashtra）與克勒拉省（Kerala）的確診病例驟增，這兩個省的確診病例占全國總數的70%。

即使是預測疫情將趨緩的穆克吉等專家也警告，除了全民積極注射疫苗，印度還是得繼續執行防疫措施並監控新型變種病毒。