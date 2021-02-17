關注維吾爾族遭迫害 加拿大擬定調中國「種族滅絕」
加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）今天表示，加拿大和其他國家正在考慮將中國對待少數民族維吾爾人的方式定調為「種族滅絕」。
法新社報導，美國前總統川普政府上個月下台前夕，曾稱北京當局在新疆地區對穆斯林為主少數民族進行鎮壓一事，已構成種族滅絕及違反人道罪行。
杜魯多在記者會上表示：「這是個非常沉重的字眼，就維吾爾人來說，也絕對是我們應該檢視的事。」
「我知道國際社會正非常謹慎地看待此事，我們當然也在列，在與這些事務有關的決定上，我們將毫不猶豫參與其中。」
杜魯多表示，「毫無疑問地」，新疆已傳出有侵犯人權的重大事件。
杜魯多說：「我們極度關切此事，也多次強調我們的擔憂。但當論及運用『種族滅絕』這個相當特定的字眼時，我們必須確保在做出這樣的決定前，過程中的所有細節都面面俱到。」
人權團體表示，至少有100萬名維吾爾人和其他突厥語系的穆斯林被監禁在新疆的「再教育營」中。
由於新疆屬敏感地區，獨立進出管道高度受限，使得報導和驗證相關指控近乎不可能。
但目擊者和維權人士表示，中國尋求透過根除伊斯蘭習俗方式強迫維吾爾人融入漢族文化，包括強迫他們違反宗教信仰吃豬肉和飲酒，並貫徹相當於強迫勞動的管理制度。
1月時，時任美國國務卿的龐培歐（Mike Pompeo）表示：「我們正在目睹中國的黨國有系統地毀滅維吾爾人。」而繼任的布林肯（Antony Blinken）也已表示同意蓬佩奧的說法，並矢言要對中國保持強硬態度。
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