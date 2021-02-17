我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診破2775萬 加州近350萬染疫

拜登：中國將為踐踏人權付出代價

關注維吾爾族遭迫害 加拿大擬定調中國「種族滅絕」

中央社／渥太華16日電
加拿大總理杜魯多（左）與中國國家主席習近平（右）2016年曾在北京見面。（路透資料照片）
加拿大總理杜魯多（左）與中國國家主席習近平（右）2016年曾在北京見面。（路透資料照片）

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）今天表示，加拿大和其他國家正在考慮將中國對待少數民族維吾爾人的方式定調為「種族滅絕」。

法新社報導，美國前總統川普政府上個月下台前夕，曾稱北京當局在新疆地區對穆斯林為主少數民族進行鎮壓一事，已構成種族滅絕及違反人道罪行。

杜魯多在記者會上表示：「這是個非常沉重的字眼，就維吾爾人來說，也絕對是我們應該檢視的事。」

「我知道國際社會正非常謹慎地看待此事，我們當然也在列，在與這些事務有關的決定上，我們將毫不猶豫參與其中。」

杜魯多表示，「毫無疑問地」，新疆已傳出有侵犯人權的重大事件。

杜魯多說：「我們極度關切此事，也多次強調我們的擔憂。但當論及運用『種族滅絕』這個相當特定的字眼時，我們必須確保在做出這樣的決定前，過程中的所有細節都面面俱到。」

人權團體表示，至少有100萬名維吾爾人和其他突厥語系的穆斯林被監禁在新疆的「再教育營」中。

由於新疆屬敏感地區，獨立進出管道高度受限，使得報導和驗證相關指控近乎不可能。

但目擊者和維權人士表示，中國尋求透過根除伊斯蘭習俗方式強迫維吾爾人融入漢族文化，包括強迫他們違反宗教信仰吃豬肉和飲酒，並貫徹相當於強迫勞動的管理制度。

1月時，時任美國國務卿的龐培歐（Mike Pompeo）表示：「我們正在目睹中國的黨國有系統地毀滅維吾爾人。」而繼任的布林肯（Antony Blinken）也已表示同意蓬佩奧的說法，並矢言要對中國保持強硬態度。

杜魯多 中國 美國

上一則

翁山蘇姬視訊出庭新罪名加身 緬軍隊進駐大城恐「殺戮前兆」

下一則

希臘發生規模5地震 尚未傳出災損消息

延伸閱讀

曲綫捧華為…任正非讚iPhone 12：因為華為5G好

曲綫捧華為…任正非讚iPhone 12：因為華為5G好

拜登：中國將為踐踏人權付出代價

拜登：中國將為踐踏人權付出代價
全球首例！極右激進「驕傲男孩」 加國列恐怖組織

全球首例！極右激進「驕傲男孩」 加國列恐怖組織

加國新規 入境必檢測+住旅館3天 國際航班只能降4機場

加國新規 入境必檢測+住旅館3天 國際航班只能降4機場

熱門新聞

世界衛生組織疫情起源調查小組科學家達薩克表示，美國許多關於疫情起源的情報有誤，民眾不應過於依賴美國情報。（美聯社）

世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬

2021-02-10 05:14
梅根人氣暴跌，甚至輸給被喻為「英國最令人厭惡的女人」的卡蜜拉。(Getty Images)

梅根人氣慘跌！ 英國人討厭她更勝卡蜜拉

2021-02-10 02:21
2019年3月，加拿大溫哥華的卑詩省最高法院前，有民眾持康明凱的肖像抗議，要求中國釋放加國公民。（路透資料照片）

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼 中：賊喊捉賊

2021-02-15 10:34
福島地震後停電，民眾支起檯燈照明。(美聯社)

影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電

2021-02-13 11:06
英國利物浦「格蘭特花園」的一處草皮突然塌陷，出現一個又大又深的坑洞。 圖／擷自《利物浦回聲報》

「曾埋8萬屍體」的公園下陷成超深巨坑 居民不敢看

2021-02-09 09:03
輝瑞疫苗。(Getty Images)

以色列研究：輝瑞COVID-19疫苗效力達94%

2021-02-15 15:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
台積電總裁險「忘了自己是誰」 想張忠謀找回踏實感

台積電總裁險「忘了自己是誰」 想張忠謀找回踏實感
馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘

馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘
美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因

美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因
周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨

周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨
眾院民主黨紓困案7重點 每戶減稅3100元

眾院民主黨紓困案7重點 每戶減稅3100元