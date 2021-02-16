愛丁堡大學研究 英國又發現新變種病毒

英國研究又發現新變種病毒株，且有一組令人憂心的突變。圖為倫敦機場的檢測站標示。(美聯社)

英國 「衛報」（The Guardian）報導，英國又發現2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）新變種病毒 株，且有一組令人憂心的突變，應該在篩檢時加強注意。

報導說，根據愛丁堡大學研究，新變種病毒B1525迄今在英國發現23例，另外也在丹麥、美國和澳洲等10國的病毒基因定序中被檢出。最早可追溯到去年12月在英國與奈及利亞出現的病毒株。

研究小組說，新變種病毒在基因組上與先前在英國肯特郡發現的B117病毒株有相似之處，且有一組令人不安的突變，就是在棘蛋白發生了E484K突變。棘蛋白位於病毒外圍，被認為是病毒進入人體細胞的關鍵。南非和巴西的變種病毒都發生E484K突變。

瑞丁大學教授克拉克（Simon Clarke）說，雖然目前不清楚突變會不會改變病毒的感染機率，或染疫後的病情嚴重程度，但南非變種病毒發生的E484K突變導致病毒對部分疫苗 產生一定程度的抵抗力。

他說：「我們還不清楚這種（新型）變種病毒傳播多廣，但若大規模傳染，可以預測的是任何疫苗接種或以前的接種效果將會打折。」

英國才剛達成1500萬染疫風險最高的人接種第一劑疫苗的「重大里程碑」，準備展開下一階段接種計畫。

克拉克說，新變種病毒B1525應該被列為加強篩檢的注意對象，「我認為直到我們對變種病毒有更一步了解之前，任何有E484K突變的病毒都應該列為重點對象。」