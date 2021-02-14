世貿明開特別會議 料任命史上首位女性秘書長

世界貿易組織明天將召開特別會議任命新秘書長，預料奈及利亞籍的伊衛拉，可望順利成為首位擔任此職的女性及非裔人士。(Getty Images)

世界貿易組織明天將召開特別會議任命新秘書長，由於美國 政權交替後轉支持奈及利亞籍的伊衛拉，預料她可望順利成為首位擔任此職的女性及非裔人士。

世界貿易組織（WTO ）總理事會發出通知，將在2月15日瑞士日內瓦當地時間下午3時舉行一場視訊特別會議，討論任命新任秘書長案。

屆時奈及利亞前財政部長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）在獲得美國新政府支持下可望順利出任秘書長，成為首位擔任此職的女性及非裔人士。

66歲的伊衛拉曾任奈國財政部長，她也曾在世界銀行（World Bank）擔任發展經濟學家。

巴西籍的前世貿秘書長阿茲維多（Roberto Azevedo）於2020年8月離任，隨後共有墨西哥、奈及利亞、埃及、摩爾多瓦、韓國、肯亞、沙烏地阿拉伯及英國等8國提名候選人。

經兩輪成員國諮商後，由伊衛拉及韓國產業通商資源部通商交涉本部長俞明希（Yoo Myung-Hee）2人獲得最多支持。

由於世貿秘書長選任採共識決，因當時的美國總統川普 （Donald Trump）政府反對伊衛拉，使得秘書長人選無法產生共識而延宕至今。但今年1月美國新政府上任後放棄川普時代立場，俞明希隨後宣布放棄角逐。

世貿成立於1995年，擁有164個會員，也是台灣以正式會員身分參與的國際組織。

近年世貿遭受空前挑戰，美國前總統川普屢屢抨擊WTO對待美國不公平，並持續杯葛WTO上訴法庭法官任命，爭端解決機制陷入停擺。

另外，從去年初以來，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，國際貿易領域面臨更多艱鉅問題，隨後還有漁業補貼談判規範待協商，WTO面臨嚴峻挑戰。