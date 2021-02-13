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歐洲染疫病故破80萬例 超越北美的50萬例

中央社／巴黎13日綜合外電報導
歐洲地區染疫病故已突破80萬例。圖為倫敦希斯洛機場設有檢測中心的指示牌。(路透)
歐洲地區染疫病故已突破80萬例。圖為倫敦希斯洛機場設有檢測中心的指示牌。(路透)

法新社彙整的官方統計今天顯示，自從2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情於2019年12月爆發以來，歐洲地區染疫病故已突破80萬例。

截至格林威治標準時間13日16時30分，包括俄羅斯和土耳其在內的歐洲52國境內，累計染疫不治80萬361人，累計確診感染3539萬5270例。

歐洲大陸染疫死亡人數已凌駕拉丁美洲和加勒比海地區（累計確診2002萬1361例，63萬5834死）、美國和加拿大地區（累計確診2831萬2719例，50萬2064死）以及亞洲地區（累計確診1564萬1940例，24萬7730死）。

歐洲整體上周平均每日4478人染疫病故，較前一周減少14%。

自從去年11月11日以來，歐洲地區平均每日至少4000死，並於今年1月底達到創紀錄高峰的每日5700死。但歐洲新增確診病例已一個月呈現下滑。

但即使平均每日死亡人數曲線呈現下滑，但長期趨勢維持不變，自從11月初以來，大約每20天就有10萬人病故。因而歐洲於12月17日突破50萬死，1月7日破60萬死，1月25日破70萬死。

歐洲疫情最嚴重國家是英國，累計11萬6908死；其後依是義大利，累計9萬3045死，法國8萬1488死、俄羅斯7萬9696死以及西班牙6萬4747死。

依照染疫死亡人數占人口比率，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有186人染疫喪命；接下來依序為斯洛維尼亞（178人）、英國（171人）、捷克（169人）及義大利（154人）。

義大利 疫情 俄羅斯

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