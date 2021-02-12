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拜登將在慕尼黑安全線上會議演說 創美總統與會首例

中央社／柏林12日專電
拜登總統將在下周舉行的慕尼黑安全會議發表演說，創下美國現任總統出席的首例。( 歐新社)
拜登總統將在下周舉行的慕尼黑安全會議發表演說，創下美國現任總統出席的首例。( 歐新社)

美國總統拜登（Joe Biden）將在下周舉行的「慕尼黑安全會議」發表演說，創下美國現任總統出席的首例。

慕尼黑安全會議主席伊辛格（Wolfgang Ischinger）證實，拜登將參加19日舉行的會議，針對大西洋兩岸關係發表演說並接受提問。這將是美國現任總統首次與會。

每年2月舉行的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）是全球最重要的國防和安全會議，拜登過去曾以副總統身分出席，可說是會議的常客。

歐美關係在美國前總統川普任內嚴重惡化，拜登上任前已表達與歐洲盟邦重修舊好及合作因應中國挑戰的意願，拜登的演說在歐洲政壇因此備受矚目。

伊辛格今天接受巴伐利亞廣播公司（BR）訪問時說，拜登在慕尼黑安全會議發表針對歐洲的第一場演說，可見他對德國領導角色的高度期待。

慕尼黑安全會議今年由於疫情改採視訊方式舉行，重啟大西洋兩岸關係是會議焦點，將發表演說的來賓包括聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）、世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）、歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）等人。

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