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懷疑中國助軍政府封網路 緬甸民眾大使館前抗議

中央社 / 曼谷11日專電
緬甸奈比多示威民眾8日和警察對峙。圖╱GettyImages
緬甸奈比多示威民眾8日和警察對峙。圖╱GettyImages

緬甸軍方發起政變，緬甸民眾質疑中國協助緬甸軍方進行網路管制。數百名緬甸民眾今天早上聚集在中國駐緬甸大使館前，要中國政府不要支持獨裁者，不要干涉緬甸的國家事務。

緬甸軍方在2月1日發動政變，引起國際社會譴責，緬甸社會不滿聲浪高漲，今天是連續第6天全國各處有民眾上街頭抗議，而緬甸人的不滿更蔓延到中國身上。

由於緬甸軍方自政變以來不時切斷網路或是封鎖社群媒體，網路盛傳近日中國派技術人員到緬甸幫忙封鎖網路，網路流傳照片顯示工作人員正在從班機上卸下好幾箱貨品，緬甸人質疑那些是中國用來協助斷網的技術設備。

中國駐緬甸大使館昨天在臉書刊出緬甸中國企業商會的聲明，指出中國和緬甸之間的往返飛機屬於正常貨運航班，運載海鮮等進出口貨物，網路上的消息純屬謠言，要大眾切勿相信謠言。

對於中國派出技術人員和設備到緬甸的說法，中國外交部發言人汪文斌在昨天的例行記者會上表示，沒有聽說這樣的消息。

他並表示，中方關注緬甸當前的局勢，希望緬甸各方從國家發展穩定大局出發，在憲法和法律框架下妥善處理分歧，維護政治和社會穩定。在緬甸問題上有關於中方的的不實消息和謠言，請大家不要輕信有關說法。

不過緬甸人並不買單，「中國貨機仰光」（#ChineseCargoYGN）成為今天早上熱門的社群媒體主題標籤之一，緬甸網友質疑怎麼會有人在這個時機點進口海鮮，也質疑海鮮怎麼會用木箱裝運。

今天早上上百名緬甸民眾聚集在仰光的中國駐緬甸大使館前抗議，民眾高舉寫著「支持緬甸，不支持獨裁者」、「請尊重我們的選擇，軍事獨裁必須失敗」、「停止幫助軍事政變」、「停止干涉我們的國家事務」等中英文標語。

今天緬甸全國各大城市依舊有抗議浪潮，獨立英文媒體「今日緬甸」（Myanmar Now）報導指出，抗議趨勢沒有和緩的跡象，且越來越多的公務員、甚至有員警加入抗議行列。

緬甸 中國 社群媒體

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