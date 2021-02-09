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航空公司拚永續減碳 荷航、英航分別宣布引進替代燃料

編譯黃淑玲／綜合外電
荷蘭航空宣稱自己是全球第一家採用合成替代燃料執行商業飛航的航空公司。 路透
荷蘭航空宣稱自己是全球第一家採用合成替代燃料執行商業飛航的航空公司。 路透

荷蘭政府與荷蘭航空（KLM）8日宣布，荷航上月成為全球首家商用航班採用環保合成燃料的航空公司，荷蘭基礎建設部說：「我們的航空業進入新篇章」。英國航空（British Airways）也表示，最快明年就可以在跨大西洋航班上採用回收廢棄物做成的燃料。

路透引述荷蘭政府與荷航的聲明指出，上月一架由阿姆斯特丹飛馬德里的飛機，在一般燃油中添加了500公升（約占航程所耗油料的5%）由荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell）開發的合成煤油，該合成煤油由二氧化碳、水以及再生能源製成。

荷航執行長Pieter Elbers表示：「由化石燃料轉換到替代燃料，是航空業面臨的最大挑戰之一。」

英國衛報則是報導，英航在美國投資LanzaJet新廠，準備生產足供商業使用數量的永續航空燃料（SAF），該燃料產自農業和其他垃圾所衍生的乙醇。英航說，使用這種SAF的碳排放比傳統飛機燃料少70%。

這些永續來源的替代燃料，現階段都是以混合加入原燃料油的方式使用。英航投資的SAF目前的示範飛航與傳統燃料的混合率最高可到50%，不過初期在商業運用時會從很小的占比開始，例如5%。

英航的母公司IAG已矢言將投資3億英鎊在SAF開發之上，希望2050年以前達到脫碳目標。

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