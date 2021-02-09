航空公司拚永續減碳 荷航、英航分別宣布引進替代燃料
荷蘭政府與荷蘭航空（KLM）8日宣布，荷航上月成為全球首家商用航班採用環保合成燃料的航空公司，荷蘭基礎建設部說：「我們的航空業進入新篇章」。英國航空（British Airways）也表示，最快明年就可以在跨大西洋航班上採用回收廢棄物做成的燃料。
路透引述荷蘭政府與荷航的聲明指出，上月一架由阿姆斯特丹飛馬德里的飛機，在一般燃油中添加了500公升（約占航程所耗油料的5%）由荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell）開發的合成煤油，該合成煤油由二氧化碳、水以及再生能源製成。
荷航執行長Pieter Elbers表示：「由化石燃料轉換到替代燃料，是航空業面臨的最大挑戰之一。」
英國衛報則是報導，英航在美國投資LanzaJet新廠，準備生產足供商業使用數量的永續航空燃料（SAF），該燃料產自農業和其他垃圾所衍生的乙醇。英航說，使用這種SAF的碳排放比傳統飛機燃料少70%。
這些永續來源的替代燃料，現階段都是以混合加入原燃料油的方式使用。英航投資的SAF目前的示範飛航與傳統燃料的混合率最高可到50%，不過初期在商業運用時會從很小的占比開始，例如5%。
英航的母公司IAG已矢言將投資3億英鎊在SAF開發之上，希望2050年以前達到脫碳目標。
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