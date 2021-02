印度隧道工回憶洪災瞬間 大水襲來如好萊塢畫面

印度 北方喜馬拉雅山冰河 崩裂引發暴洪,大水在一陣哨聲後轟隆隆淹進一座隧道,造成十多人受困。但工人庫瑪幸運脫身,得以活著述說這段堪比好萊塢電影的經歷。

法新社報導,昨天冰河從山坡崩裂後瞬間引發洪水 ,沖過印度北阿坎德省(Uttarakhand)一處谷地。今天已證實有18人罹難,至少200人仍下落不明。

事發當下,洪水淹沒附近一座水力發電設施。而庫瑪(Rajesh Kumar)與他的同事正在此地一座隧道內的300公尺處工作。

28歲的庫瑪躺在醫院病床上告訴法新社:「我們以為自己撐不過。」

「一陣哨聲突然傳來…有人在大叫,要我們趕快出去。我們以為是火災,開始往外跑,但水沖進來,好像是好萊塢電影。」

庫瑪和同事們緊抓隧道內的鷹架長達4個鐘頭,維持頭部不被水面和石礫淹沒,同時試著彼此打氣。

庫瑪說:「我們一直告訴彼此,不管發生什麼事,我們手都不能放。感謝老天我們手沒鬆開。」

隨著大水沿谷地而下,隧道內的水勢開始退去,留下超過1.5公尺高的石礫和爛泥巴。

庫瑪表示:「我們爬過石頭堆,努力往隧道口前進。」

此時他們發現一個小小的開口,但不確定會通往哪裡,只知道可以感受到一點空氣了。最後他們看到些許光線,其中一人手機收到訊號,於是打電話求援。

庫瑪和他的同事從地表一個小洞被拉出時,場面令人激動萬分。一些人看到陽光,高興地朝空中揮拳;一些人直接被放上擔架帶走;還有一人朝天振臂,接著臉先朝下摔入泥巴中。

Brave #Himveers of ITBP rescuing trapped persons from the tunnel near Tapovan, #Dhauliganga, #Uttarakhand this evening after 4 hrs of efforts. Total 12 persons were rescued from the tunnel out of which 3 were found unconscious. After first aid, carried on stretchers to road head. pic.twitter.com/iHsrFXjhDd