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NHK報導李文亮逝世一周年 遭中國斷訊

中央社東京8日綜合外電報導
中國新冠肺炎「吹哨人」李文亮去世滿周年，日本NHK在新聞節目中報導卻遭中國斷訊。(路透資料照片)
中國新冠肺炎「吹哨人」李文亮去世滿周年，日本NHK在新聞節目中報導卻遭中國斷訊。(路透資料照片)

中國新冠肺炎「吹哨人」李文亮醫師6日去世一周年，日本放送協會（NHK）7日在新聞節目中報導李文亮，卻遭中國斷訊；中國國內幾乎完全不見李文亮相關報導。

日本產經新聞報導，NHK昨天在對國外播放的新聞節目中報導李文亮逝世一周年，在中國遭斷訊幾分鐘，畫面顯示「訊號異常」。

NHK被中斷的報導內容，提到李文亮呼籲各界應盡早對原因不明的肺炎提高警戒，卻遭中國當局處分。

報導指出，中國官媒昨天的報導中，並沒有與李文亮去世相關的顯眼新聞；另一方面，中國網路上出現多則貼文，寫著「一個健康的社會不該只有一種聲音」，這是李文亮生前說過的話。

產經新聞分析，中國共產黨主張是因為黨的指導，成功阻止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情擴大，對把李文亮視為「英雄」的舉動相當敏感。

日本放送協會（NHK）報導，中國國內幾乎不見對李文亮功績的報導，可見中國政府繃緊神經，致力避免批評中國政府在疫情初期反應太慢的聲浪再次出現。

報導說，武漢1月底舉辦關於對抗疫情的展覽，介紹李文亮是抗疫「烈士」，但說明文字只有簡單經歷，完全沒有提及他曾在疫情之初示警。

相較之下，場內特別顯眼的是中國國家主席習近平的照片，強調習近平的領導能力。

在新冠肺炎爆發之初，武漢中心醫院醫師李文亮2019年12月30日曾透過通訊軟體群組向親友示警，卻被控「散布謠言」，2020年1月3日遭警方訓誡；同年1月12日，李文亮出現新冠肺炎症狀，2月1日確診，2月6日心肺功能停止。

李文亮染疫過世在中國海內外引起強烈迴響，被視為北京當局打壓言論自由、隱匿疫情的犧牲者；中國官方後來追奉他為烈士。

中國 疫情 新冠肺炎

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