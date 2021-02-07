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滂沱大雨紓緩火情 西澳州6場大火疑人為縱火

中央社 墨爾本7日綜合外電報導
澳洲消防人員7日成功控制住西澳州西南部6處火場，當局指出，這幾場火極有可能是人為引燃。美聯社
澳洲消防人員7日成功控制住西澳州西南部6處火場，當局指出，這幾場火極有可能是人為引燃。美聯社

澳洲消防人員今天成功控制住西澳州西南部6處火場，當局指出，這幾場火極有可能是人為引燃。所幸大雨協助控制另一場延燒一週的火勢，不過伯斯丘陵地帶86棟住宅仍毀於烈燄。

西澳州消防和緊急救援署（Department of Fire and Emergency Services）表示，所有可疑的火點約莫都在昨天晚間同一時間開始燃燒，且彼此接近；當局正在調查詳細起火原因。

路透社報導，週末期間的滂沱大雨有助緩解火勢，讓消防人員得以進一步控制延燒1萬1000公頃土地的毀滅性大火。

西澳州日前出現10個月來首例新型冠狀病毒確診案例後，該州首府伯斯（Perth）於1日實施為期5天的封鎖措施，然而數以千計的民眾上週被迫因大火逃離家園，讓情勢更加棘手。

媒體報導，週末的這場大雨是若干延燒地區一個月來的第一場大雨，讓民眾得以返家查看災損程度。

澳洲氣象局（Bureau of Meteorology）報導，已造成西澳州部分地區嚴重淹水的這場大雨今天仍將持續。

雖然澳洲夏季常見叢林野火，上週的大火仍不禁讓人想起去年席捲澳洲東部、南部和西部的數場重大火勢，當時逾1260萬公頃土地化為焦土，面積約為希臘國土的3倍大，超過3000人痛失家園，33人不幸罹難。

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