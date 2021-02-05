世衛:中國病毒溯源疑問多 預告報告無法給所有答案

世界衛生組織官員今天表示，國際專家組在武漢病毒溯源問了大量問題，但每個答案又衍生出更多疑問，未來將由國際與中國專家一起撰寫報告，但預告這份報告無法給出所有答案。圖為武漢病毒研究所外有安全人員守衛。美聯社

世界衛生組織官員今天表示，國際專家組在武漢 病毒溯源問了大量問題，但每個答案又衍生出更多疑問，未來將由國際與中國 專家一起撰寫報告，但預告這份報告無法給出所有答案。

世界衛生組織（WHO）國際專家小組正在武漢進行2019冠狀病毒疾病（COVID-19）溯源工作，今天媒體在世衛 記者會上詢問溯源工作小組的職權以及何時會公布報告。

世衛流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）回答，目前國際專家小組已經實地訪問武漢的醫院、疾控中心以及武漢病毒研究所的實驗室，他們與中國科學家有建設性的對話，問了大量問題，但每個答案又衍生出更多疑問。

范科霍芙指出，目前國際專家小組正在整理蒐集的數據並分析，所有訪問結束後都會有報告，這次將由國際及中國團隊成員一起撰寫，世衛不會有觀點，要由在中國實地工作的科學家撰寫。

她說，關於溯源工作的各項研究都正在展開，但這些研究是起點，需進行更多後續的研究，所以這份報告無法給出所有答案，因為這是不可能的，也不是世衛的初衷，世衛會提供訪問後的概要報告，包括早期研究的結果，待報告完成就會公布。

世衛專家組1月29日展開為期約2週的實地工作，行程依中國官方安排進行追蹤研究。過去數日，已去過武漢病毒研究所、爆發疫情的華南海鮮批發市場，和收治患者的武漢金銀潭醫院等等。

其中專家小組在2月3日抵達武漢病毒研究所。這間研究所是這次病毒溯源工作中最受矚目的地點，外界曾懷疑病毒是從這個研究所外洩，進而引爆全球疫情。

國際專家小組成員之一達斯札克（Peter Daszak）表示，小組成員造訪武漢病毒研究所時，與包含石正麗在內的研究人員，「開誠布公的討論，並回答關鍵的問題」。

石正麗長期研究蝙蝠攜帶冠狀病毒，2017年發現蝙蝠身上帶有嚴重急性呼吸道症候群（SARS）相關病毒，也是中國第一個分離出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒的專家。她也曾被外界質疑是武漢病毒研究所外洩病毒的關鍵人物。