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世衛:中國病毒溯源疑問多 預告報告無法給所有答案

中央社布魯塞爾5日專電
世界衛生組織官員今天表示，國際專家組在武漢病毒溯源問了大量問題，但每個答案又衍生出更多疑問，未來將由國際與中國專家一起撰寫報告，但預告這份報告無法給出所有答案。圖為武漢病毒研究所外有安全人員守衛。美聯社
世界衛生組織官員今天表示，國際專家組在武漢病毒溯源問了大量問題，但每個答案又衍生出更多疑問，未來將由國際與中國專家一起撰寫報告，但預告這份報告無法給出所有答案。圖為武漢病毒研究所外有安全人員守衛。美聯社

世界衛生組織官員今天表示，國際專家組在武漢病毒溯源問了大量問題，但每個答案又衍生出更多疑問，未來將由國際與中國專家一起撰寫報告，但預告這份報告無法給出所有答案。

世界衛生組織（WHO）國際專家小組正在武漢進行2019冠狀病毒疾病（COVID-19）溯源工作，今天媒體在世衛記者會上詢問溯源工作小組的職權以及何時會公布報告。

世衛流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）回答，目前國際專家小組已經實地訪問武漢的醫院、疾控中心以及武漢病毒研究所的實驗室，他們與中國科學家有建設性的對話，問了大量問題，但每個答案又衍生出更多疑問。

范科霍芙指出，目前國際專家小組正在整理蒐集的數據並分析，所有訪問結束後都會有報告，這次將由國際及中國團隊成員一起撰寫，世衛不會有觀點，要由在中國實地工作的科學家撰寫。

她說，關於溯源工作的各項研究都正在展開，但這些研究是起點，需進行更多後續的研究，所以這份報告無法給出所有答案，因為這是不可能的，也不是世衛的初衷，世衛會提供訪問後的概要報告，包括早期研究的結果，待報告完成就會公布。

世衛專家組1月29日展開為期約2週的實地工作，行程依中國官方安排進行追蹤研究。過去數日，已去過武漢病毒研究所、爆發疫情的華南海鮮批發市場，和收治患者的武漢金銀潭醫院等等。

其中專家小組在2月3日抵達武漢病毒研究所。這間研究所是這次病毒溯源工作中最受矚目的地點，外界曾懷疑病毒是從這個研究所外洩，進而引爆全球疫情。

國際專家小組成員之一達斯札克（Peter Daszak）表示，小組成員造訪武漢病毒研究所時，與包含石正麗在內的研究人員，「開誠布公的討論，並回答關鍵的問題」。

石正麗長期研究蝙蝠攜帶冠狀病毒，2017年發現蝙蝠身上帶有嚴重急性呼吸道症候群（SARS）相關病毒，也是中國第一個分離出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒的專家。她也曾被外界質疑是武漢病毒研究所外洩病毒的關鍵人物。

武漢 世衛 中國

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