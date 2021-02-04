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疫苗接種速度 全球生活恢復正常「需要7年」

編譯黃淑玲／綜合外電
以色列現在是新冠疫苗接種率最高的國家。(美聯社)
以色列現在是新冠疫苗接種率最高的國家。(美聯社)

新冠疫情為全球帶來日常生活的巨大改變之後，遇到各種事時，大概都會伴隨「疫情何時結束？」這個提問。彭博資訊說，或許可由疫苗接種的角度回答這個問題，答案是7年以後。

怎麼算出這個令人氣餒的數字？彭博表示，根據美國公衛專家佛奇等人的說法，要達成疫苗接種覆蓋率及於全球人口的70%到85%，才能產生群體免疫效果，而以當前全世界疫苗接種的速度來計算，需要7.4年才能辦到。

彭博說他們建立了全球最大新冠疫苗接種資料庫，追蹤世界各地的接種情況。數據實時浮動，一些短暫的情況就會改變數字。例如冬季暴風雪阻止了一些人接種疫苗，本周一美國紐約要達到群體免疫接種率的時間就馬上顯示要延誤17個月，況狀排除後，延遲時間又縮短到13個月。

因此，7.4年才能達標是以現行的速度看，如果各國一下子全都提速，耗時就會減少。

另外，其他廠商的疫苗也會陸續開發完成，或是取得授權生產；更多的疫苗供應也有助加大覆蓋率。

現在多個國家陸續展開新冠疫苗接種計畫，但明顯全球整體而言並不平衡，有些國家搶買到很多疫苗，也積極開打。有些國家還沒能分配到疫苗，推廣施打的障礙如配送效率、冷鏈運輸等問題亦需要克服。

根據彭博追蹤的全球100多份購買疫苗協議，各國簽定的疫苗購買量現在超過85億劑，截至目前，只有三分之一的國家開始了疫苗接種。

國際商會（International Chamber of Commerce）最新的一項研究估計，如果不能均衡地讓全世界人口都妥適地接種到疫苗，全球經濟要付出的代價，估計最多可高達9.2兆美元。

疫苗 美國 疫情

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