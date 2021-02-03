以色列施打疫苗數據顯示 能否群體免疫尚無定論

專家指出，以色列 密切關注的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗 注射行動初步數據證明，美國 輝瑞與德國BioNTech研發的疫苗可預防重症，但對於群體免疫的進展尚無定論。

以人均接種率而論，以色列注射疫苗的行動，普遍認為是全球最快。

許多國家目前仍難以取得疫苗，而以色列自從去年12月展開疫苗接種以來，從未出現短缺情形。

藉由以高於市價的價格搶貨，更重要的是，藉著與美國輝瑞藥廠達成數據分享協議，以色列取得可觀的疫苗庫存。

雙方的協議規定，具備世界最精密醫療數據系統之一的以色列，將與輝瑞公司分享有關疫苗影響的即時資訊，包括達成群體免疫的進展。

截至目前為止，以色列900萬人口已有約35%施打輝瑞所建議兩劑疫苗中的第1劑；另有約180萬人打過第2劑，多半是60歲以上長者。

以色列國家抗疫專家小組主席巴雷克（Ran Balicer）表示，區分疫苗的兩種成效非常重要，首先是「直接效果」，即指已接種民眾能夠「預防出現症狀性疾病與重症」。

他說，其次是「間接效果」，即指疫苗能對足夠多的人誘發足夠的免疫力，以形成一種「流行病的阻絕」，防止病毒擴散。

巴雷克說，數據顯示，疫苗施打減少了重症病患，但免疫的問題仍未有定論。

以色列魏茲曼科學研究院（Weizmann Institute of Science）的公衛專家巴巴斯（Gabi Barbash）同意雷克的分析。他說：「我們確切得知疫苗減少了重症病例，如此而已；我們不知道，疫苗是否能將病毒傳播降至最低。」