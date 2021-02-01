大權獨攬2年多 厄多安拋起草新憲法

土耳其總統厄多安。(美聯社)

土耳其總統厄多安1日出人意表地主動提出必須再度起草新憲法，但未就方向進一步詳述。2017年修憲公投 同意總統擴權，後來大權獨攬的厄多安挨批走上獨裁統治之路。

厄多安（Recep Tayyip Erdogan）1日於內閣會議後的電視直播談話中，作以上表示。

根據土耳其總統府新聞稿，他說：「該是土耳其再次討論新憲法的時候了。這方面的工作必須當著人民的面、在全體國民的代表參與之下，以透明方式進行，產生的文本必須提交人民批准。」

不過，厄多安沒有針對起草新憲的方向進一步詳述。

2017年修憲公投通過由正義發展黨（AKP）和民族行動黨（MHP）提出的18項憲法修正案，將原先的議會內閣制改為總統制，使絕大部分權力掌握在總統手中。

厄多安2018年6月在提前舉行的總統選舉中勝出，成為實行總統制後首任總統。他不僅是國家元首和政府領導人，還可繼續擔任政黨主席，有權任命副總統、部長和司法官員，也可不經過國會批准就頒布法令和宣布國家進入緊急狀態，並且可以解散國會。

他於1日表示，將與盟黨就此進行討論，「如果跟夥伴達成共識，我們可能於今後一段時間內針對新憲法採取行動」。

AKP、MHP於2018年6月總統大選前組成人民聯盟（People's Alliance），兩黨在國會表決和選舉中合作。

「每日晨報」（Daily Sabah）報導，厄多安表示，「將會很快公布改革方案的全部細節」。他強調將就司法和經濟進行改革。

儘管2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情 持續，厄多安指出，土耳其已經安然度過疫情造成的後果。

他說：「近期國際分析顯示，土耳其和中國是2020 年（經濟）正成長僅有的兩個20國集團（G20）國家... 初步數據顯示2020年土耳其經濟成長逾1%。」

厄多安透露，土耳其已開始建造微衛星發射設施，「很快就會把自己和友善國家的衛星送入太空 」，並強調「決心讓我國在太空和衛星科技領域占有一席之地」。

在武漢肺炎防疫方面，他表示，由於確診數大幅降低，將「逐步放寬2019冠狀病毒疾病限制」。厄多安說：「鄉下學校將於2月15日復課，但若2019冠狀病毒疾病病例數增加，將會再度關閉。」

土耳其去年12月起實施周末全面宵禁、周間夜間封鎖，今年1月14日起展開大規模疫苗接種。