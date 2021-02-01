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人權燈塔身陷種族爭議 翁山蘇姬光環為何崩壞？

中央社緬甸首都奈比多1日綜合外電報導
圖為翁山蘇姬(中)1996年在緬甸仰光對支持群眾演說。(美聯社)
圖為翁山蘇姬(中)1996年在緬甸仰光對支持群眾演說。(美聯社)

緬甸實質領袖翁山蘇姬和多位政府高層昨突遭軍方拘捕。曾享譽國際的人權領袖翁山蘇姬，因漠視緬甸軍方對少數族裔洛興雅人的暴行，在西方的聲望已大不如前。

翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）是緬甸獨立英雄翁山將軍（Aung San）之女，出生於1945年。翁山蘇姬2歲那年父親遇刺身亡，1948年緬甸脫離英國殖民獨立。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，翁山蘇姬因爭取人權而放棄自由，挑戰統治緬甸數十年的軍方將領，一度被視為人權燈塔。1991年，遭軟禁中的翁山蘇姬獲頒諾貝爾和平獎殊榮，被譽為「無權者力量的傑出典範」。

翁山蘇姬從1989年到2010年，有將近15年時間都遭到居家軟禁。

2015年11月，翁山蘇姬在緬甸25年來的第一場公開競選中帶領「全國民主聯盟」（National League for Democracy）贏得壓倒性勝利。因翁山蘇姬的孩子為外國公民，遭緬甸憲法禁止出任總統，但現年75歲的翁山蘇姬仍普遍被視為實質領袖。

但BBC批評，自從翁山蘇姬擔任緬甸國務資政以來，她對待以穆斯林為主的少數族裔洛興雅人（Rohingya ）的方式，讓外界看清她的領導風格。

2017年，緬甸若開邦（Rakhine）警察局遭遇致命攻擊，引來軍方強力鎮壓，數以十萬計的洛興雅人因而被迫逃往鄰國孟加拉。

先前力挺翁山蘇姬的國際人士，紛紛指控她不願譴責仍大權在握的軍方或承認國內暴行，對強暴、謀殺和可能的種族滅絕情事視若無睹而不加阻止。

原本外界還認為翁山蘇姬是位務實的政治家，試著治理種族多元、擁有複雜歷史的緬甸，但2019年她在荷蘭海牙國際法庭就洛興雅事件舉行的聽證會上，替緬甸軍方所為辯護，被視為壓倒她僅存國際聲望的最後一根稻草。

緬甸人主要信仰為佛教，對少數族裔洛興雅人多不大同情，而在家鄉被尊稱為「女士」的翁山蘇姬，依然深獲緬甸人民愛戴。

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