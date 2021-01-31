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澳洲要求網路巨擘為新聞內容付費 查克柏格勸阻未成

中央社／雪梨31日綜合外電報導
澳洲打算立法要求網路巨擘付費給產製新聞內容的媒體，財政部長佛萊登柏格表示，臉書執行長查克柏格（圖）曾致電官員討論此事，但並未成功說服他們改變這項政策。 歐新社
澳洲打算立法要求網路巨擘付費給產製新聞內容的媒體，財政部長佛萊登柏格表示，臉書執行長查克柏格（圖）曾致電官員討論此事，但並未成功說服他們改變這項政策。 歐新社

澳洲打算立法要求網路巨擘付費給產製新聞內容的媒體，財政部長佛萊登柏格今天表示，臉書執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）上週曾致電官員討論此事，但並未成功說服他們改變這項政策。

根據佛萊登柏格（Josh Frydenberg）的說法，查克柏格「提出想談談那項法律，以及對臉書（Facebook）的影響」，上週這位億萬富豪和他以及澳洲通訊部長佛萊契爾（Paul Fletcher）進行了建設性的討論。

佛萊登柏格告訴澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corporatio, ABC）說：「如果這是你要問我的，查克柏格並未能說服我做出退讓。」他沒有提供與那次會談相關的其他任何細節。

臉書在澳洲的發言人表示，公司管理階層都會與政府相關單位就一系列主題定期進行會談。

她說：「我們正積極與澳洲政府洽商，目標是要建立可行的模式，來支持澳洲新聞體系。」

澳洲打算制定一項法律，迫使全球最大的社群媒體平台臉書及網路搜尋巨擘谷歌（Google），要和那些內容有助提升他們網站造訪量的媒體公司協商並付費。如果雙方未能對費用達成共識，政府指定的仲裁單位將會為他們訂定費用。

臉書和谷歌都反對制定這項新聞媒體議價法（News Media Bargaining Code），並發起轝論攻勢反對。谷歌曾威脅要把公司旗下的搜尋引擎撤離澳洲，臉書則警告，如果這項法律付諸執行，他們會禁止澳洲人在臉書上分享新聞內容。

澳洲參議院本月針對這項規劃中的法律進行調查，這兩家網路巨擘的澳洲分公司負責人都表示反對。

佛萊登柏格接受ABC訪問時說：「有人告訴我們，如果我們繼續進行此事，我們將會破壞網路。」

但他指出：「我所知道的是，使用媒體業的內容就應該付費。」

澳洲 臉書 查克柏格

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