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全球疫苗短缺 拖累經濟復甦

國際中心／綜合外電
世界多國新冠疫苗施打計畫進度緩慢，恐拖累本季經濟復甦的腳步。（歐新社）
世界多國新冠疫苗施打計畫進度緩慢，恐拖累本季經濟復甦的腳步。（歐新社）

世界多國陸續啟動或研擬新冠疫苗施打計畫，但接連而來的疫苗配送與生產問題正拖慢多國疫苗部署步調，例如美國紐約等地都出現疫苗短缺，歐盟與加拿大的疫苗交付時程也將延後，可能拖累全球經濟的復甦腳步。

繼英國、美國、歐盟及印度等國後，多國接連擬出更明確的疫苗接種時程。南韓將在2月初透過世界衛生組織（WHO）領導的「COVID-19疫苗全球取得機制」（COVAX），取得5萬人份疫苗，預定2月起施打。

澳洲預定2月起為醫療人員與年長民眾施打輝瑞（Pfizer）／BioNTech新冠疫苗，日本正在建立統一的疫苗接種紀錄系統，計劃2月底開始施打。WHO已與輝瑞／BioNTech達成協議，取得4000萬劑疫苗，2月起應能透過COVAX計畫配送給中低所得國家。

然而，在已為民眾施打新冠疫苗的美國，多州州長都抱怨聯邦政府提供的疫苗不足，紐約州警告可能要花17周才能為700萬名合格者完成接種疫苗。

阿斯特捷利康也表示，由於一處製造基地的產量降低，預計初期交付給歐盟的新冠疫苗量將「低於原本預期」；歐盟預料將在29日批准這款疫苗。華爾街日報引述知情官員說，在最壞情況下，阿斯特捷利康2、3月可能只能供應約3,000萬劑，比歐盟預估的約8,000萬劑少了約60%。

這將再度重擊歐盟的疫苗施打計畫，因輝瑞上周才延遲對歐盟交貨。輝瑞上周宣布暫時減少美國以外地區的新冠疫苗出貨，因須調整比利時一座工廠以提高產能，連帶波及加拿大，加拿大本周起將不會收到任何輝瑞疫苗。

這對加拿大而言不啻是一大衝擊。加國新冠疫情去年10月復燃，已加重醫療體系的壓力，各省也實施新的封鎖措施。

各國接種時程遭拖慢，可能拖累全球經濟復甦步調，本季成長動能可能沒原先預期那麼強。世界銀行本月已調降今年成長率預測至4%，國際貨幣基金（IMF）本周也將更新世界經濟展望。

經濟學家表示，第1季成長率可能比原先設想還差，但這只是延後、而非毀了復甦趨勢。

疫苗 歐盟 美國

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