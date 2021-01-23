法國「地下餐廳」接客堂食 違法營業引警方注意

法國巴黎，一排餐館大門緊閉，一男子扶自行車走過。(美聯社)

法國去年11月第2波封城開始後，餐廳依規定只能外帶和外送，不得堂食。但有越來越多餐飲業者開始鋌而走險，偷偷接客堂食，被稱為「地下餐廳」，這波違法風潮已引起有關單位注意。

衛生部長維宏（Olivier Véran）21日在電視專訪中宣布，餐廳與酒吧在4月6日前都不得開門接客，使不少餐飲業者怨聲載道。

法國餐廳經營不同於小吃或速食，不少餐廳都講求套餐式的精緻飲食（Fine dining），以內用客群為主，導致許多餐廳與酒吧無法營業，即使有政府的部分補助也難以維持。

因此開始有餐廳業者鋌而走險，偷偷開門接待熟客堂食。12月初BFM電視台（BFMTV）以大篇幅報導，揭露這些「地下餐廳」（restaurants clandestins）以身試法的心態與危險。

由於餐廳遲遲未能獲准開業接客，有越來越多的餐廳與酒吧業者加入「地下餐廳」行列。「世界報」（Le Monde）、「費加洛報」（Le Figaro）等大報也都以專文報導這些餐廳。

一家秘密接客堂食的餐廳業者向BFM電視台表示，一開始他也沒有違法的打算，直到有一天4位熟客推門問說：「我們可以進來嗎？」他以為客人是要入內點餐外帶，沒想到客人接著說：「我們常來，能在這裡坐著吃嗎？」餐廳老闆無法拒絕，只能答應他們，但請他們吃快一點。

老闆表示，地下餐廳就這樣開始了，熟客間透過訊息口耳相傳，來的人也變多了。因為是違法的，所以他特別小心，「有人進來我就會把大門鎖了，進來前也會確定沒人看見。而且不提供整套餐食，只有前菜和主菜或主菜和甜點」。

一位知情者向費加洛報解釋，有的是本來就有在做外帶的餐廳，他們額外偷收內用客人；有些是本來休業的店家，為了熟客內用重新營業。他表示，他們只收認識的熟客，不是為了打平收支，而是為了幫自己和客人打氣。「他們這麼做不是為了錢，只是想重拾一些活動，並和老客戶維繫情感」。

大巴黎法蘭西島（Île-de-France）「旅館 餐飲職業產業聯盟」（UMIH）主席德沃（Franck Delvau）不贊同這種作法，也呼籲業者嚴格遵守相關法規。他表示：「最好先暫時休業，等到疫情 緩和了，再以最好的條件恢復營業。我們譴責所有偷偷營業的餐廳。」

「旅館餐飲職業產業聯盟」中酒吧餐館負責人澤努達（David Zenouda）分析，現在餐飲業負責人的心態分成3類。絕大多數是完全歇業，依靠政府的補貼等待疫情結束；第2種是租金、人事等成本較高，補貼難以度過難關而可能面臨倒閉；第3種則是非常憤怒，打算跟政府對抗到底的業者。

這些少數的「激進派」無視政府法規繼續營業，甚至準備好成為對抗政府的「烈士」。他指出，目前已經有部分憤怒的業者出現「黃背心化」的跡象，且預計於2月1日走上街頭抗議。

目前法國有關單位已注意到「地下餐廳」現象，並開始突襲檢查，也有警察 會在網上搜集相關資訊及客人用餐時的打卡照片。被抓到服務內用客人的餐廳將面臨罰款、在未來解封後勒令歇業，以及失去疫情期間政府的各項補助津貼；客人也會吃上罰單。

巴黎警察署指出，自去年11月以來，巴黎市已開出207張違規開業的罰單，巴黎郊區則有97張。