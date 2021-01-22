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英相：英國變種病毒不止更易傳播 致死率也更高

中央社倫敦22日專電
英國政府今天表示，部分初步證據顯示，英國變種病毒不僅傳播率比舊病毒更高，致死率也更高。所幸的是，目前並未有證據顯示變種病毒會讓疫苗失效。圖為英國倫敦附近希斯洛機場國際航班入境區域旅客。（歐新社）
英國政府今天表示，部分初步證據顯示，英國變種病毒不僅傳播率比舊病毒更高，致死率也更高。所幸的是，目前並未有證據顯示變種病毒會讓疫苗失效。圖為英國倫敦附近希斯洛機場國際航班入境區域旅客。（歐新社）

英國政府今天表示，部分初步證據顯示，英國變種病毒不僅傳播率比舊病毒更高，致死率也更高。所幸的是，目前並未有證據顯示變種病毒會讓疫苗失效。

英國首相強生（Boris Johnson）傍晚召開記者會表示，部分初步證據顯示，「除了傳播更快之外，在倫敦和英格蘭東南部發現的變種病毒，或許有更高的致死率。」

這項結果是英國政府「新型與新興呼吸道病毒威脅顧問小組」（NERVTAG）研究發現，但所有證據仍在早期階段。

英國廣播公司（BBC）報導，英國目前有3種變種病毒令人關切，第1種是去年9月在肯特郡（Kent）發現的變種病毒，也是在英格蘭與北愛爾蘭地區傳播最多的變種病毒，且已在超過50個國家發現；第2種是南非變種變毒，第3種則是巴西變種病毒。

英國政府首席科學顧問瓦朗斯（Patrick Vallance ）表示，目前已知肯特郡變種病毒比舊病毒傳播更快，且不分族群，「所有年齡層的人都會感染」。

先前研究顯示，英國變種病毒的傳播率比舊病毒高出30％至70％。瓦朗斯表示，至於致死率，初步證據顯示，假設1000名60歲民眾感染舊病毒，死亡率為1000人中10人，英國變種病毒則為1000人中13、14人死亡。

他表示，這些證據雖然「令人關切」，但「還不夠有力」。「我必須強調，這些數字還有許多不確定性，我們必須進行更多研究。不過致死率和傳染率的提高，顯然都值得關切。」

瓦朗斯也表示，臨床證據顯示，疫苗對舊病毒和英國變種病毒都有效力，「這是好消息」。不過他也說，南非和巴西變種病毒對疫苗的反應仍令人關切。

強生表示，英格蘭目前有3萬8000名確診病患住院，比第一波疫情高峰期高出78％。國民保健署（NHS）承擔沈重壓力，呼籲大眾遵守禁令。

英國政府昨天提高罰則，若違規參加15人以上聚會，將被開罰800英鎊（約1100美元），可累計至6400 英鎊。違規主辦超過30人違法聚會者，可被開罰1萬英鎊。

英國今天新增1401人在感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）28天內病故，總計病故人數9萬5981人，並新增4萬261人確診。

變種病毒 英國 疫苗

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