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菅義偉駁英媒體：東奧一定辦

編譯莊蕙嘉／綜合報導
日本首相菅義偉。美聯社
日本首相菅義偉。美聯社

英國泰晤士報報導，日本政府私下評估，認為東京奧運及帕運已無法辦成，打算找適當時機宣布，同時把目標放在申辦2032年奧運。對此日本政府22日嚴正駁斥，首相菅義偉稱「下定決心」要舉辦東京奧運，國際奧委會主席巴赫也表示「沒有B計畫」，否認東奧將再度延期甚至取消。

泰晤士報引用不具名政府消息人士說法，官方認為已推遲1年的東奧，今年登場的希望已經破滅。日本政府在等1個適當時機宣布，希望保住面子，也保留未來主辦奧運的權利，有可能改到2032年辦。

消息人士說：「沒有人想當第一個宣布這個消息的人，但已經有共識了，因為難度實在太高。」「我個人認為，應該是不會辦。」

原訂去年7月舉行的東奧，因全球新冠肺炎大流行，宣布延期1年，是奧運史上第一次延期。

菅義偉22日表示：「我已下定決心舉辦安全穩當的東奧，作為人類戰勝新冠病毒的證明。」

東奧能否如期舉行，尚待主辦單位宣布，但一個重要的觀察時間點是3月25日聖火能不能照常起跑。

國際奧委會（IOC）主席巴赫21日接受日本共同社專訪時表示：「目前沒有任何理由相信7月不會開幕，所以沒有B計畫（替代方案）。」否定了東奧取消或再度延期的可能性。

巴赫強調，對於舉辦奧運的決心和自信與去年11月訪日時相同，另一方面，他也表示「對於把安全放在首位這點而言，沒有禁忌」，未否定無觀眾比賽或限制入場人數的可能性。

巴赫指出，從售票角度出發，觀眾人數的最終判斷，3、4月將非常重要，不能等到6、7月。

雖然新冠疫苗已經問世，但全球疫情依舊嚴峻，日本甚至面臨比去年更嚴重的第3波疫情，東奧順利舉辦的希望愈來愈渺茫。早前日本民調顯示，近八成民眾支持取消或延期。

日本22日單日新增5034例確診，108人病故創新紀錄；累計確診357,021人，病故4,981人。東京單日新增1,175例確診，已是連續10天單日確診超過千人。

東京奧運怎麼“辦” 資料來源／綜合外電
東京奧運怎麼“辦” 資料來源／綜合外電

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