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專家證實：南非變種病毒傳染力更強 沒證據顯示更致命

中央社／約翰尼斯堡18日電
專家表示，在南非境內首度發現的冠狀病毒變異病毒株傳染力比先前幾種病毒株更強，不過並沒有證據顯示南非變異病毒更為致命。路透
專家表示，在南非境內首度發現的冠狀病毒變異病毒株傳染力比先前幾種病毒株更強，不過並沒有證據顯示南非變異病毒更為致命。路透

專家今天表示，在南非境內首度發現的冠狀病毒變異病毒株傳染力比先前幾種病毒株更強，不過並沒有證據顯示南非變異病毒更為致命。

法新社報導，流行病學家、衛生部科學委員會共同主席卡林（Salim Abdool Karim）表示，這種新變異病毒傳染力多50%。

不過他也補充表示，並無證據顯示若染上這種新變異病毒，病情會比原本的病毒更嚴重。

專家們是依據全國各地主要群聚感染病例收集資料並加以分析，繼而對這種稱霸南非的變異病毒株做出結論。

據路透社報導，南非基因組學專家是在去年底發現這種名為501Y.V2的變異病毒。

501Y.V2變異病毒使得南非國內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例本月稍早飆升到單日2萬1000例以上，創下新高。

南非變異病毒具有20多種變異，病毒用於感染人類細胞的棘蛋白也出現多種突變。英國科學家和政治人物擔心目前正在配送或研發中的疫苗對抗南非變異病毒效力可能較弱。

卡林表示，雖然全球科學家都在研究這個問題，但目前還沒有找出答案。

南非國內染疫人數逾130萬，是非洲大陸病例最多的國家，病故人數也居冠，有3萬7105人不治。

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