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Sony PS 5重視美國等海外地區 日本玩家不開心

編譯易起宇／綜合外電
Sony優先供應PS5到美國等海外市場，讓買不到主機的日本國內玩家感到不公平。路透
Sony優先供應PS5到美國等海外市場，讓買不到主機的日本國內玩家感到不公平。路透

Sony在其遊戲機PlayStation 5（PS 5）的行銷策略上，優先美國和其他海外地區消費者，讓日本玩家感到不公平。

日經新聞報導，PS 5自去年11月在日本發售以來就一直供應短缺，讓許多日本玩家十分沮喪。但Sony不僅在遊戲機買氣最旺的年終購物旺季，也沒增加日本國內供應，還在1月初宣布將停產前一代主機PS 4的大多數機型，只剩一款繼續生產，更讓日本玩家感到憤怒。

有玩家在推特上發文表示，Sony停產PS4的速度比預料還快，更有玩家說：「我想買到PS 5！」

新遊戲主機的銷售在到達顛峰前通常會費時數年。2013年發售、全球銷量超過1億台的PS 4，年銷量在2016年度達到顛峰的2,000萬台。

為減輕玩家升級主機的痛苦，在PS 4發售後，Sony仍繼續出貨PS 3到2017年，該公司也採取同樣方式逐步淘汰PS 4。

在PS 5剛發售時就決定減少PS 4供應，意味Sony想鼓勵玩家升級新機型，尤其是PS 4 Pro的玩家。這樣的強勢策略很符合Sony的經營風格，而且PS 5也向下相容大多數PS 4遊戲，不像PS 4不支援PS 3遊戲。

但PS5在日本的銷售已陷入疲軟，據日本電玩雜誌法米通，PS 5發售後首八周的銷售量只有約26.6萬台，是PS 4發售後同期的約一半，也比PS 3當時少近六成。PS 3銷售初期也同樣遭遇供應短缺。而且更重要的是，PS 5在耶誕節和新年購物旺季的銷售，也幾乎沒有提升。

但這個結果其實是Sony自己重視北美市場的策略導致。Sony在北美市場面臨微軟Xbox新主機的激烈競爭，導致其必須在此市場大量供應PS 5。據電玩資訊網站VGChartz，PS 5在北美市場已售出近200萬台，新款Xbox則已售出150萬台。

反觀Sony在日本就感受不到這種熱絡。供應短缺正在讓一些日本玩家感到厭倦，不少人已喪失對PS 5的熱情，有些玩家則已轉戰PC遊戲。這顯示Sony想透過積極淘汰PS 4、迫使玩家買PS 5的策略，可能在日本市場造成反效果。

不過，Sony似乎對此不為所動，PS 5的另一個龐大海外市場印度，已於元旦開賣PS 5，這項消息很難讓已灰心喪志的日本玩家振奮，且可能導致Sony在日本流失聲望和信譽。

Sony希望PS 5能在今年3月底前達到全球銷售逾760萬台，打破PS 4的首年銷售紀錄。據VGChartz數據，這個目標似乎易如反掌，因為PS 5目前全球銷售已達到450萬台。

日本 美國 耶誕節

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