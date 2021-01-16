越台年俗同中存異 越南祭祖要有12種乾果蜜餞
越台年俗雖有許多相同處，但「同中也存異」。以祭祖來說，越南人會準備五果盆與象徵12個月分的12種乾果、蜜餞，寓意生活的各種滋味，以此緬懷先祖、祈求來年好運到。
交通部觀光局駐胡志明市辦事處今天和越南業者共同舉辦越台年俗文化交流。受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情衝擊，越台旅客往來不易，今天活動因而吸引許多在越台商、幹部前來提早感受年味。
越南與台灣兩地民眾除夕都會祭祖、吃年夜飯，但細節表現略有不同。例如越南人過年時不分老少會吃傳統方形粽，內餡主要有糯米、豬肉、綠豆，之後再用水煮10小時以上。
越南人過年祭祖時按傳統會擺上桃花，並準備象徵陰陽五行的五果盆，再挑出12種代表各月分的乾果、蜜餞放在糖果盤裡，滋味不一的乾果與蜜餞寓意生活中的酸甜苦辣，並連同煮好的方形粽一起供奉祖先，祈求新年萬事亨通。
台灣佛教慈濟慈善事業基金會河內工作人員今天則準備象徵好彩頭、步步高升的蘿蔔糕、年糕讓民眾品嘗，還提供食材讓大家體驗包餃子的台灣年俗，並展示台商所寫的春聯，渾厚大氣的正體字書法驚艷在場越南民眾。
交通部觀光局駐胡志明市辦事處主任周欣毅觀察，越台在文化上有許多類似的地方，一樣都過農曆年。以往春節是越南旅客赴台旺季之一，選這個時間點邀請越南業者介紹兩地年俗的異同。
受疫情影響，越台一般觀光往來中斷，為讓越南旅客在疫情期間也不忘記台灣，周欣毅特別介紹台灣燈會、鹽水蜂炮、平溪天燈這3大台灣春節、元宵觀光盛事，盼疫情早日結束，重拾往日旅遊榮景。
中華民國駐越南代表石瑞琦致詞時表示，2019年越台往來人次超過130萬；現在已有100萬人次的台灣旅客等著來越南，期盼越台航空交通、旅遊、觀光趕快恢復，正式復航後，兩邊旅客往來人次一定會上看200萬。
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