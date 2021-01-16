越台年俗同中存異 越南祭祖要有12種乾果蜜餞

越南人過年祭祖按傳統會擺上桃花，並準備象徵陰陽五行的五果盆，再挑出12種代表各月分的乾果、蜜餞放在糖果盤裡，寓意生活的各種複雜滋味，連同煮好的方形粽一起供奉祖先。中央社

越台年俗雖有許多相同處，但「同中也存異」。以祭祖來說，越南 人會準備五果盆與象徵12個月分的12種乾果、蜜餞，寓意生活的各種滋味，以此緬懷先祖、祈求來年好運到。

交通部觀光 局駐胡志明市辦事處今天和越南業者共同舉辦越台年俗文化交流。受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情衝擊，越台旅客往來不易，今天活動因而吸引許多在越台商、幹部前來提早感受年味。

越南與台灣 兩地民眾除夕都會祭祖、吃年夜飯，但細節表現略有不同。例如越南人過年時不分老少會吃傳統方形粽，內餡主要有糯米、豬肉、綠豆，之後再用水煮10小時以上。

越南人過年祭祖時按傳統會擺上桃花，並準備象徵陰陽五行的五果盆，再挑出12種代表各月分的乾果、蜜餞放在糖果盤裡，滋味不一的乾果與蜜餞寓意生活中的酸甜苦辣，並連同煮好的方形粽一起供奉祖先，祈求新年萬事亨通。

台灣佛教慈濟慈善事業基金會河內工作人員今天則準備象徵好彩頭、步步高升的蘿蔔糕、年糕讓民眾品嘗，還提供食材讓大家體驗包餃子的台灣年俗，並展示台商所寫的春聯，渾厚大氣的正體字書法驚艷在場越南民眾。

交通部觀光局駐胡志明市辦事處主任周欣毅觀察，越台在文化上有許多類似的地方，一樣都過農曆年。以往春節是越南旅客赴台旺季之一，選這個時間點邀請越南業者介紹兩地年俗的異同。

受疫情影響，越台一般觀光往來中斷，為讓越南旅客在疫情期間也不忘記台灣，周欣毅特別介紹台灣燈會、鹽水蜂炮、平溪天燈這3大台灣春節、元宵觀光盛事，盼疫情早日結束，重拾往日旅遊榮景。

中華民國駐越南代表石瑞琦致詞時表示，2019年越台往來人次超過130萬；現在已有100萬人次的台灣旅客等著來越南，期盼越台航空交通、旅遊、觀光趕快恢復，正式復航後，兩邊旅客往來人次一定會上看200萬。