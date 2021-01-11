土耳其邪教教主受審 伊斯坦堡法院重判1075年

土耳其伊斯蘭教電視佈道家歐克塔(中)遭伊斯坦堡法院判處1075年徒刑，他於2018年遭控性侵、綁架未成年人，與其他200名共犯一起被捕。(Getty Images)

土耳其伊斯蘭教電視佈道家歐克塔今天遭伊斯坦堡法院判處1075年徒刑。報導指出，他經營「邪教」數十年間，信徒遭控犯下包括性侵 、勒索、洗錢和從事間諜 活動等罪行。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，歐克塔（Adnan Oktar）犯下10項罪行，與另外235名被告一起受審，伊斯坦堡一個刑事法院今天判他1075年又3個月徒刑。

他的罪名包括創立並領導犯罪組織、幫助葛蘭恐怖組織（FETO）、性侵未成年人、性侵害、剝奪他人自由、施加酷刑、侵犯受教育權、記錄個人資料、威脅等。

報導指出，64歲邪教教主歐克塔擁有一個電視頻道，他於2018年遭控性侵、綁架未成年人，與其他200名共犯一起被捕。

上述電視頻道播送歐克塔身邊圍繞身材火辣年輕女子的節目，他稱她們是自己豢養的「小貓」。A News電視台報導，歐克塔針對宗教和政治議題高談闊論時，身邊總圍繞著衣著清涼女子。他被捕後，頻道已遭關閉。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，歐克塔還以筆名哈倫．葉海雅（Harun Yahya）出書談伊斯蘭創世論。

他的著作「創世論圖譜」（The Atlas of Creation）宣稱已「科學地」推翻進化論。歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）去年以視訊方式參與探討俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情 的會議時，背後書架上就放著這本書。

據了解，這本書被廣為寄送給全球政治人物、記者和學校，拉加德可能沒有讀過這本書。

另一名在組織裡擔任行政職的被告亞瓦許（Tarkan Yavas）遭判211年，他犯下性侵未成年人、性侵害、財產申報不實、在官方文件中作偽證。還有一名組織成員巴布納（Oktar Babuna）遭判186年徒刑。