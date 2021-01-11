我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要求速審推翻5州選舉結果 最高法院駁回

聯邦眾院民主黨決議彈劾川普

土耳其邪教教主受審 伊斯坦堡法院重判1075年

中央社安卡拉11日專電
土耳其伊斯蘭教電視佈道家歐克塔(中)遭伊斯坦堡法院判處1075年徒刑，他於2018年遭控性侵、綁架未成年人，與其他200名共犯一起被捕。(Getty Images)
土耳其伊斯蘭教電視佈道家歐克塔(中)遭伊斯坦堡法院判處1075年徒刑，他於2018年遭控性侵、綁架未成年人，與其他200名共犯一起被捕。(Getty Images)

土耳其伊斯蘭教電視佈道家歐克塔今天遭伊斯坦堡法院判處1075年徒刑。報導指出，他經營「邪教」數十年間，信徒遭控犯下包括性侵、勒索、洗錢和從事間諜活動等罪行。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，歐克塔（Adnan Oktar）犯下10項罪行，與另外235名被告一起受審，伊斯坦堡一個刑事法院今天判他1075年又3個月徒刑。

他的罪名包括創立並領導犯罪組織、幫助葛蘭恐怖組織（FETO）、性侵未成年人、性侵害、剝奪他人自由、施加酷刑、侵犯受教育權、記錄個人資料、威脅等。

報導指出，64歲邪教教主歐克塔擁有一個電視頻道，他於2018年遭控性侵、綁架未成年人，與其他200名共犯一起被捕。

上述電視頻道播送歐克塔身邊圍繞身材火辣年輕女子的節目，他稱她們是自己豢養的「小貓」。A News電視台報導，歐克塔針對宗教和政治議題高談闊論時，身邊總圍繞著衣著清涼女子。他被捕後，頻道已遭關閉。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，歐克塔還以筆名哈倫．葉海雅（Harun Yahya）出書談伊斯蘭創世論。

他的著作「創世論圖譜」（The Atlas of Creation）宣稱已「科學地」推翻進化論。歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）去年以視訊方式參與探討俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的會議時，背後書架上就放著這本書。

據了解，這本書被廣為寄送給全球政治人物、記者和學校，拉加德可能沒有讀過這本書。

另一名在組織裡擔任行政職的被告亞瓦許（Tarkan Yavas）遭判211年，他犯下性侵未成年人、性侵害、財產申報不實、在官方文件中作偽證。還有一名組織成員巴布納（Oktar Babuna）遭判186年徒刑。

性侵 疫情 間諜

上一則

川普帳號被封 梅克爾：言論自由不應社群老闆決定

下一則

WHO新冠病毒溯源國際專家 14日赴中考察

延伸閱讀

川普支持者直搗國會大廈 土耳其總統：民主恥辱

川普支持者直搗國會大廈 土耳其總統：民主恥辱
土耳其：北京海關傳病例 中國疫苗延一兩天送達

土耳其：北京海關傳病例 中國疫苗延一兩天送達
土耳其：中國科興疫苗保護效力91.25%

土耳其：中國科興疫苗保護效力91.25%
「精英」注射輝瑞 小老百姓打中國疫苗？ 土耳其駁斥

「精英」注射輝瑞 小老百姓打中國疫苗？ 土耳其駁斥

熱門新聞

國外一對白人夫妻認養了亞裔男嬰，為了不讓他脫離自己的背景文化，因此讓他努力學習中文，直到17年後才發現男嬰其實是韓國人。示意圖／ingimage

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

2021-01-05 06:36
英國30歲室內園藝創作者勒布里頓將自家客廳打造成溫室植物。圖／取自推特

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

2021-01-05 07:02
三佛齊航空客機示意圖，非當事客機。Getty Images

印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明

2021-01-09 07:21
凌晨約4點半，畫面中一名男子竟扛著身體已經僵直、雙手向上舉、看似酒醉毫無意識的達塞拉進入房間，疑似「撿屍」。YOUTUBE／JaySpeak TV

遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」

2021-01-08 06:32
準新娘抱怨未來小叔跟她訂一樣的婚禮場地，且故意比她的婚禮提前一周舉辦。圖／取自：ingimage示意圖，非當事人。

空姐跨年夜陳屍飯店浴缸 傷痕累累疑似遭集體性侵亡

2021-01-05 07:07
英國首相強生4日深夜宣布全國封城。美聯社

遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城

2021-01-04 15:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射
影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人

影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人