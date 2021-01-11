地表全大疫苗接種16日登場 印度先為3億民眾施打

印度總理莫迪表示，印度將在未來幾個月為首批3億民眾施打疫苗，而且印度生產的兩種疫苗比世界其他疫苗更具成本效益。(美聯社)

印度 總理莫迪今天就新冠肺炎疫苗 接種計畫發表談話說，印度將在未來幾個月為首批3億民眾施打疫苗，而且印度生產的兩種疫苗比世界其他疫苗更具成本效益。

莫迪今天與衛生與家庭福利部長瓦德漢（Harsh Vardhan）等相關部會首長及印度各省市、中央直轄區首長就2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗接種工作再度召開會議後，透過印地語（Hindi）對外發表演說。

莫迪說，從16日起，印度將展開全世界最大的疫苗接種計畫。到目前為止，全球範圍內只有約2500萬人接種新冠肺炎疫苗，但印度將在未來幾個月為3億人接種疫苗。

他指出，兩款印度製造的新冠肺炎疫苗已經獲得緊急使用許可；除了這兩款疫苗以外，還有4款疫苗正準備在印度推出。

莫迪強調，印度批准緊急使用的兩款疫苗，比世界其他疫苗更具成本效益，且是根據印度的需要進行開發。

印度藥品監管單位已批准由印度血清研究所（Serum Institute of India）製造的Covishield疫苗以及印度巴拉特生物科技國際公司（Bharat Biotech International Limited）與其他機構合作開發生產的本土疫苗Covaxin緊急使用。

但Covaxin尚未提出第3階段臨床試驗數據，引發安全疑慮。

莫迪說，第一階段將有3000萬名醫護人員、第一線防疫、抗疫工作人員接種疫苗；第二階段將對2億7000萬名50歲以上民眾及50歲以下患有心臟病等綜合病症高危險人士施打疫苗。各省市政府將不必承擔這些疫苗的接種費用，完全由中央政府買單。

他說，很高興印度民眾能在新冠肺炎危機中團結一致，讓印度的疫情沒有像世界其他地方一樣大規模傳播。

截至今天，印度累計新冠肺炎病例達1046萬6595例，有15萬1160人病逝，仍居世界疫情第二嚴重國家；不過，隨著多數省市每日新增病例下降，印度疫情已有所趨緩。