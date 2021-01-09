彭博：印尼當局稱三佛齊航空182航班失聯

三佛齊航空客機示意圖，非當事客機。Getty Images

路透和彭博報導，國營嘉魯達印尼 航空子公司三佛齊航空（Sriwijaya Air）SJ182號航班波音737-500客機9日從首都雅加達起飛後不久，就和印尼民航當局失聯。當地媒體報導，當時機上約有50人，班機原訂飛往西加里曼丹省首府坤甸。

據稱，有關當局最後一次以呼叫訊號SJY182和班機聯絡時間是在當地時間下午2時40分。

BBC報導，運輸部表示，他們正在進行搜救行動。

追蹤飛航服務網站Flightradar24在自己的推特上表示，SJ182號航班自雅加達起飛約四分鐘後，在不到一分鐘「失去超過3000公尺的高度」。根據追蹤數據包含的註冊細節顯示，這架波音737-500客機機齡約27年。

印尼地方政府官員蘇拉克曼告訴Kompas電視台，一些漁民在雅加達以北的海域發現了疑似飛機殘骸，搜查工作已經展開。

一名安全官員接受CNN印尼網訪問時說：「我們在海裡發現了一些電纜、一條牛仔褲和一些金屬片。」

另據印尼REQ新聞網消息，失聯客機據稱已在印尼北部千島群島附近墜毀。機上載有56名乘客和六名機組成員。