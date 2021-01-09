我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾2186萬確診 紐約州破110萬

美國會好攻？精銳國會警察為何慘遭川粉軍團輾壓

彭博：印尼當局稱三佛齊航空182航班失聯

編譯羅方妤／即時報導
三佛齊航空客機示意圖，非當事客機。Getty Images
三佛齊航空客機示意圖，非當事客機。Getty Images

路透和彭博報導，國營嘉魯達印尼航空子公司三佛齊航空（Sriwijaya Air）SJ182號航班波音737-500客機9日從首都雅加達起飛後不久，就和印尼民航當局失聯。當地媒體報導，當時機上約有50人，班機原訂飛往西加里曼丹省首府坤甸。

據稱，有關當局最後一次以呼叫訊號SJY182和班機聯絡時間是在當地時間下午2時40分。

BBC報導，運輸部表示，他們正在進行搜救行動。

追蹤飛航服務網站Flightradar24在自己的推特上表示，SJ182號航班自雅加達起飛約四分鐘後，在不到一分鐘「失去超過3000公尺的高度」。根據追蹤數據包含的註冊細節顯示，這架波音737-500客機機齡約27年。

印尼地方政府官員蘇拉克曼告訴Kompas電視台，一些漁民在雅加達以北的海域發現了疑似飛機殘骸，搜查工作已經展開。

一名安全官員接受CNN印尼網訪問時說：「我們在海裡發現了一些電纜、一條牛仔褲和一些金屬片。」

另據印尼REQ新聞網消息，失聯客機據稱已在印尼北部千島群島附近墜毀。機上載有56名乘客和六名機組成員。

印尼

上一則

印度醫院大火 10名新生兒葬身火窟

下一則

越南人長高了 男性均高168.1女性156.2

延伸閱讀

波音就737 MAX空難 與美司法部達成25億美元和解

波音就737 MAX空難 與美司法部達成25億美元和解
印尼新創將超級合併 市值180億

印尼新創將超級合併 市值180億
印尼漁夫撈出水下無人機 來自中國海軍？

印尼漁夫撈出水下無人機 來自中國海軍？
印尼領海 撈到中國水下無人機？

印尼領海 撈到中國水下無人機？

熱門新聞

國外一對白人夫妻認養了亞裔男嬰，為了不讓他脫離自己的背景文化，因此讓他努力學習中文，直到17年後才發現男嬰其實是韓國人。示意圖／ingimage

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

2021-01-05 06:36
英國30歲室內園藝創作者勒布里頓將自家客廳打造成溫室植物。圖／取自推特

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

2021-01-05 07:02
凌晨約4點半，畫面中一名男子竟扛著身體已經僵直、雙手向上舉、看似酒醉毫無意識的達塞拉進入房間，疑似「撿屍」。YOUTUBE／JaySpeak TV

遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」

2021-01-08 06:32
準新娘抱怨未來小叔跟她訂一樣的婚禮場地，且故意比她的婚禮提前一周舉辦。圖／取自：ingimage示意圖，非當事人。

空姐跨年夜陳屍飯店浴缸 傷痕累累疑似遭集體性侵亡

2021-01-05 07:07
牛津大學與阿斯特捷利康（Oxford/AstraZeneca）聯手研發的疫苗。（美聯社）

英國急了 延後第2劑 又同意混打 佛奇：美國不會這樣做

2021-01-02 16:29
英國首相強生4日深夜宣布全國封城。美聯社

遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城

2021-01-04 15:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！
不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮

不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮
挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外
曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」
拜登：川普不來就職典禮是好事 歡迎潘斯出席

拜登：川普不來就職典禮是好事 歡迎潘斯出席