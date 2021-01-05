克魯曼：從喬治亞選戰 看共和黨淪為「蒼蠅王」野蠻人

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

紐約時報專欄作家克魯曼 說，現代共和黨 有些行徑是美國 史上前所未見，例如共和黨籍的大多數眾議員和眾多參議力挺現任總統川普扳回敗選頹勢，卻又舉不出選舉舞弊或普遍違規的證據。

這位2008年諾貝爾經濟學獎得主在最新專欄文章中指出，另一例見於喬治亞州兩席參議員決選的選戰，聽聽現任共和黨籍參議員珀杜（David Perdue）和羅夫勒（Kelly Loeffler）在造勢場合的說法，也可見端倪。

克魯曼批評，珀杜和羅夫勒競選憑的不是針對選民關心的議題發表政見，甚至不是找出對手過往缺點加以攻擊；他們靠的是宣稱競選對手是馬克斯主義分子或「涉及虐童」，這些指控毫卻無憑無據。換言之，克魯曼說：「這場保衛共和黨對參議院控制權的選戰，根據的是一派謊言。」

克魯曼問：共和黨何以淪落到這種地步？

是反菁英民粹勢力反撲造成的嗎？川普在總統大選中獲得46%的選票，但他勝選的郡合計只占美國總經濟產值29%，由此可見，美國經濟變遷擴大城鄉差距的確引起民怨。白種人對美國種族更多元的趨勢反彈，是另一因素。

但過去兩個月來，跡象顯示所謂「草根」怒火，事實上是共和黨高層煽動的。自川普以降，共和黨政治人物頻頻指控選舉遭竊奪，基層人士於是聽信黨內領導人說辭。令人訝異的是，檢視挑起反菁英憎恨的政治人物背景，會發現許多人其實養尊處優，例如帶頭表態反對認證總統選舉結果的參議員霍利（Josh Hawley）也反菁英，但他自己卻畢業自史丹福和耶魯法學院；參議員克魯茲（Ted Cruz）擁有普林斯頓和哈佛學歷。

重點不是指他們虛偽，而是美國體制待這些人不薄，為何他們對反體制反得如此激昂？原因可能不僅出自於裝腔作勢、投合基層選民所好，畢竟基層大致都已聽從黨內菁英。

克魯曼推測，更大的原因，恐怕是共和黨已經變得「野蠻」（feral） —愈來愈與文明社會脫節。

有人把現代共和黨拿來跟「幫派組織」或「邪教」相提並論。克魯曼則形容，現在的共和黨人更像是經典寓言小說《蒼蠅王》（Lord of the Flies）中那群失落的男孩，資訊來源不是外面的世界，而是得自於政黨偏頗色彩明顯的來源，這些資訊來源把不願面對的現實都給篩除掉。這些人沒有成年人督導，因為在兩極化的政治環境，容不得與之競爭的其他部落。

所以，他們的意見愈來愈內部同化、從事愈來愈激進的行動，以示對所屬部落的忠誠。他們不是因議題觀點而結盟，儘管共和黨人仍對給富人減稅念茲在茲。他們力保局內人的支配地位，並懲罰外來者。

克魯曼擔心，對這種「惡毒部落主義」（malevolent tribalism）的荼毒，美國能承受多久？儘管共和黨力拚選舉結果翻盤的企圖注定失敗，但這些企圖不論是延續的時間或吸引的支持者人數，都超出眾人預期。除非能打破這種反民主、反真相勢力對共和黨的宰制，否則美國民主的未來堪虞。