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變種狂襲！英全境封鎖3.0 強生防疫「急轉彎」

因為一場誤會 差27歲的民宿主人與房客2晚陷入熱戀閃婚

聯合新聞網 / 綜合報導
民宿男主人與女房客兩人有27歲年齡差距，卻擁有很多共通點。圖／取自dailymail
民宿男主人與女房客兩人有27歲年齡差距，卻擁有很多共通點。圖／取自dailymail

美國40歲女性盧柯絲（Angie Lucas）日前透過民宿出租平台Airbnb，跟67歲民宿男主人維賽（Dennis Weisse）訂了2晚單人房，兩人在短短2天陷入熱戀，還在初次見面的3個月後火速訂婚。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，已經單身3年的盧柯絲原本對戀情不抱任何期待，今年七月她想獨自慶祝40歲生日便安排了2個晚上的輕旅行。維賽最初收到盧柯絲的訂房申請時，一度以為她想辦一場大型的生日派對，擔心違反防疫規定一口回絕她的要求。

後來盧柯絲解釋這場誤會後，維賽不只接受她的訂房申請，還為她準備驚喜的生日禮物、杯子蛋糕和龍舌蘭酒。

當天兩人徹夜長談，發現儘管彼此有著27歲年齡差距，卻擁有很多共通點，比方都很喜歡老式嘻哈音樂和搖滾音樂。於是愛意逐漸在兩人心中滋長，在初次會面的3個月後，前快遞員維賽便跟職業為保母的盧柯絲求婚。

盧柯絲63歲的父親跟59歲的母親都很支持她的決定，但會開玩笑說維賽33歲的兒子跟盧柯絲的年齡還比較相近。

盧柯絲認為人們若遇到比自己年輕或年長許多的戀愛對象，「只要沒傷害其他人就要牢牢抓緊緣分，不要讓年齡差距成為阻礙幸福的絆腳石。」

盧柯絲說現在還沒計畫生育下一代，但如果維賽兒子日後組了自己的家庭，「會很開心成為阿嬤。」

民宿 美國 防疫

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