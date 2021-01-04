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菲國尚未核准疫苗 傳大批在菲中國人已接種

中央社馬尼拉4日專電
傳約10萬名在菲國的中國公民已接種新冠肺炎疫苗，不過菲國當局尚未核准緊急使用任何疫苗。圖為中國科興疫苗。(美聯社)
傳約10萬名在菲國的中國公民已接種新冠肺炎疫苗，不過菲國當局尚未核准緊急使用任何疫苗。圖為中國科興疫苗。(美聯社)

菲律賓華裔青年聯合會創會會長洪玉華今天說，約10萬名在菲國的中國公民已接種新冠肺炎疫苗。不過，菲國當局尚未核准緊急使用任何疫苗，菲國官員無法確認此說法的真實性。

雖然菲律賓食品暨藥物管理局（FDA）尚未核准緊急使用任何新冠肺炎疫苗，菲國內政部長安約（Eduardo Año）日前透露，總統維安人員和一名內閣官員已接種中國醫藥集團研發的疫苗。

GMA新聞網報導，洪玉華（Teresita Ang See）在媒體人阿古尼亞（Melo Acuña）主持的Tapatan sa Aristocrat論壇上說，在菲中國公民早從去年11月開始就接種疫苗，但她不知道中國研發的疫苗如何被帶進菲律賓。

她表示，接種2019冠狀病毒疾病疫苗的中國公民多在離岸博弈產業工作。

對此，菲國總統發言人羅奎（Harry Roque）和菲律賓駐中國大使羅瑪納（Jose Santiago Romana）在總統府線上記者會表示，他們無法確認洪玉華說法的真實性。

羅奎表示，如果此事為真，這是好事，「（我們就）少了10萬名可能的2019冠狀病毒疾病帶原者」。

羅瑪納則說，中國醫藥集團和科興生物公司兩家公司預定本周向菲國食藥局申請疫苗緊急使用許可。至於疫苗是否被帶出中國，「我無法證實或否認。我確實不知道」。

針對總統維安人員在食藥局尚未核准任何疫苗時，就接受新冠肺炎疫苗接種，菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）去年12月30日說，既然疫苗進入菲國未獲許可，「它就是走私的」。菲律賓國家調查局表示，將對此展開調查。

菲律賓今天通報新增959例新冠肺炎確診病例、6人不治，累計確診病例達47萬8761例，已有9263人病逝。

菲國衛生官員和專家認為，確診數下滑主因是耶誕和新年假期期間，接受檢驗民眾減少。

菲律賓大學新冠肺炎研究團隊成員大衛（Guido David）說，假期期間，菲國2019冠狀病毒疾病檢驗量下滑40%到45%。

菲國衛生部長杜克（Francisco Duque III）表示，假期後若確診病例激增，時間點會在1月15日之前。

疫苗 中國 新冠肺炎

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