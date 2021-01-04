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16個月大女童遭養父母虐死 韓國再掀熱議籲修法

中央社首爾4日專電
韓國16個月大女童「正仁」遭養父母虐待致死引發全國憤怒，許多名人都參與請願運動呼籲嚴懲養父母外，政治人物也提出修法加重虐兒刑責。（圖取自SBS youtube頻道）
韓國16個月大女童「正仁」遭養父母虐待致死引發全國憤怒，許多名人都參與請願運動呼籲嚴懲養父母外，政治人物也提出修法加重虐兒刑責。（圖取自SBS youtube頻道）

韓國未滿2歲女童「正仁」遭養父母虐待致死事件，近日掀起熱議。防彈少年團（BTS）成員智旻、歌手嚴正花等名人都參與社群網路「#正仁對不起」運動，呼籲政府嚴懲正仁的養父母。

正仁在出生7個月時被收養，不過271天的時間就因養父母的殘忍虐待離開人世。SBS節目「想知道真相」2 日播出關於這起事件的特別報導，隨即引起社會關注。

由該節目製作組及大韓兒童虐待防止協會發起的「#正仁對不起」運動也在社群網路上發酵，截至韓國時間今天晚上9時，韓國入口網站NAVER熱門搜尋第一名仍是「正仁事件」。

節目中指出，正仁的養父母聲稱正仁是在沙發上跟姊姊玩耍時不慎跌落，但當時在急診室為正仁救治的醫護人員表示，正仁腹部大量積血、胰臟完全破裂，雙臂、鎖骨、腿部等部位多處骨折，新舊傷交疊，「這種照片完全可以直接當作教科書上說明兒童虐待的示意圖」。

這並非韓國近期唯一受到社會關注的虐童案，同樣在去年，就接連發生男童遭繼母鎖進行李箱而窒息身亡、女童遭繼父與生母虐待數年後逃家等事件。

韓聯社報導，韓國執政黨共同民主黨議員、同時也是主導黨內事務的民主黨最高委員之一的盧雄來今天在最高委員會議中表示，為了阻止正仁事件這類憾事再發生，應將虐待兒童的刑責提高至兩倍，並公開加害者身分。

盧雄來也預告將提案，把虐待兒童、酒駕、職災致死等列為「無寬容3法」，意指對這類案件的加害人不應給予任何寬待。

在野黨也就此案發起猛攻，要求警方及執政黨負起責任。

事實上，警方曾就此案接獲3次檢舉，但最後總是以無嫌疑結案，讓傷痕累累的小正仁回到養父母身邊。國民力量議員河泰慶痛批，「接到3次之多的檢舉，說小孩快死了，為何警方還是沒有任何作為」，要求警方出面說明並道歉。

國民力量青年自治組織青年力量今天提出兒童虐待致死相關法案，同時也要求政府就此案對警方及保健福祉部等相關單位人員問責，並主張警察總長應為此請辭，以示負責。

韓國總統文在寅今天也就此案表示，「很遺憾發生了不該發生的事」，指示相關單位進一步完善兒童領養後的追蹤管理措施。

根據韓媒edaily報導，韓國每年約有300名以上未滿18歲的兒童被領養，領養後的適應狀況等程序目前都是由民間機構主導。

社群 民主黨 警察

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