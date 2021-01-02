努力協助抗疫 菲律賓護理師獲頒大英帝國獎章

疫情期間，有成千上萬來自菲律賓的護理人員，在海外協助各國醫療機構救助病患。(美聯社)

2019冠狀病毒疾病疫情 爆發以來，成千上萬菲律賓護理人員在海外協助各國醫療機構救助病患。兩名菲籍護理師由於她們在英國 協助抗疫的努力，獲頒大英帝國獎章。

有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）與新聞網站Rappler報導，菲籍護理師羅瑪諾（Charito Romano）在倫敦南方的莎麗郡（Surrey）一處護理之家工作，去年12月30日獲頒大英帝國獎章（British Empire Metal）。

英國駐菲律賓大使普魯斯（Daniel Pruce）今天推文祝賀羅瑪諾。他表示，羅瑪諾因為她疫情期間在護理之家的傑出工作而獲獎。

英國期刊「護理標準」（Nursing Standard）引述羅瑪諾說，她只是在情勢所需下「站出來採取行動」。「無論工作準則和政府說什麼，我都照做並落實到位，確保我能夠協助經理，讓我們的護理之家安全」。

另一名菲籍護理師克雷帕奇（Minnie Klepacz）在英國南部多塞特郡（Dorset）一間醫院擔任眼科護士長。她因疫情期間「不懈地工作支持同事和社區」，去年10月獲頒大英帝國獎章。

菲國政府數據顯示，2012到2018年，約9萬2700名菲籍護理師到海外工作。

為全球首位輝瑞（Pfizer）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗 接種者基南（Margaret Keenan）施打疫苗的帕森斯（May Parsons），也是一位在英國工作的菲籍護理師。

由於菲律賓國內疫情嚴峻，馬尼拉當局去年4月宣布，為儲備前線抗疫醫療人力，暫時禁止醫護相關人員到海外工作。直到去年12月10日，才開放首次被海外雇用的護理師、護理助理、約僱護理員出國工作。

不過，今年1月起，針對首次被海外雇用的醫護人員，菲律賓海外就業署（POEA）將限制每個醫護職業類別每年只能有5000人赴國外工作。