我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國再開新例 擬允許民眾先後接種不同款的新冠疫苗

川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選

努力協助抗疫 菲律賓護理師獲頒大英帝國獎章

中央社馬尼拉2日專電
疫情期間，有成千上萬來自菲律賓的護理人員，在海外協助各國醫療機構救助病患。(美聯社)
疫情期間，有成千上萬來自菲律賓的護理人員，在海外協助各國醫療機構救助病患。(美聯社)

2019冠狀病毒疾病疫情爆發以來，成千上萬菲律賓護理人員在海外協助各國醫療機構救助病患。兩名菲籍護理師由於她們在英國協助抗疫的努力，獲頒大英帝國獎章。

有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）與新聞網站Rappler報導，菲籍護理師羅瑪諾（Charito Romano）在倫敦南方的莎麗郡（Surrey）一處護理之家工作，去年12月30日獲頒大英帝國獎章（British Empire Metal）。

英國駐菲律賓大使普魯斯（Daniel Pruce）今天推文祝賀羅瑪諾。他表示，羅瑪諾因為她疫情期間在護理之家的傑出工作而獲獎。

英國期刊「護理標準」（Nursing Standard）引述羅瑪諾說，她只是在情勢所需下「站出來採取行動」。「無論工作準則和政府說什麼，我都照做並落實到位，確保我能夠協助經理，讓我們的護理之家安全」。

另一名菲籍護理師克雷帕奇（Minnie Klepacz）在英國南部多塞特郡（Dorset）一間醫院擔任眼科護士長。她因疫情期間「不懈地工作支持同事和社區」，去年10月獲頒大英帝國獎章。

菲國政府數據顯示，2012到2018年，約9萬2700名菲籍護理師到海外工作。

為全球首位輝瑞（Pfizer）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種者基南（Margaret Keenan）施打疫苗的帕森斯（May Parsons），也是一位在英國工作的菲籍護理師。

由於菲律賓國內疫情嚴峻，馬尼拉當局去年4月宣布，為儲備前線抗疫醫療人力，暫時禁止醫護相關人員到海外工作。直到去年12月10日，才開放首次被海外雇用的護理師、護理助理、約僱護理員出國工作。

不過，今年1月起，針對首次被海外雇用的醫護人員，菲律賓海外就業署（POEA）將限制每個醫護職業類別每年只能有5000人赴國外工作。

英國 疫情 疫苗

上一則

疫情稍歇 雪梨歌劇院睽違9個月將迎回劇迷

下一則

英國再開新例 擬允許民眾先後接種不同款的新冠疫苗

延伸閱讀

印度批准牛津大學疫苗 為全國接種計畫鋪路

印度批准牛津大學疫苗 為全國接種計畫鋪路
報導：牛津疫苗將加快生產 每周供英200萬劑

報導：牛津疫苗將加快生產 每周供英200萬劑
疫情影響 報告：英7成民眾對中印象差

疫情影響 報告：英7成民眾對中印象差
抗疫逾一年 陳時中：今年中可見隧道曙光

抗疫逾一年 陳時中：今年中可見隧道曙光

熱門新聞

81歲的瓊斯（右）和小她45歲的艾爾布瑞漢（左）。圖擷自This Morning YouTube

太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床

2020-12-27 19:51
史諾登妻子米爾斯（Lindsay Mills）今天在IG分享一家三口的照片。(截取自史諾登妻子米爾斯@lsjourneys推特)

吹哨者史諾登喜獲麟兒 妻分享一家三口照

2020-12-26 11:10
一名匿名人士以神秘聖誕老公公身分，在加拿大西部一處社區對數百位居民寄發打氣詩文和250加元賣場消費券。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

平安夜收到神秘聖誕老人大禮 加拿大居民：哭了一早上

2020-12-27 16:59
一名扮演聖誕老人的志工探訪比利時一家養老院後，院內至少26名住客染疫死亡。圖為爾爾維亞一群扮演聖誕老人的志工訪兒童之家。(歐新社)

染疫「聖誕老人」探訪後 這個養老院26死 逾百人確診

2020-12-31 19:13
英國一名男子任職於一家公司長達20年，但他卻因請假高達808天而遭公司解雇。示意圖／ingimage

請假808天！他被開除告上法院 判決出爐令人訝異

2020-12-29 06:26
印尼女明星吉塞拉因手機失竊，導致一段19秒性愛影片遭人上傳推特。儘管警方很快就抓到嫌犯，身為受害者的吉塞拉卻仍可能因觸犯充滿爭議的「反色情法」而吃牢飯。畫面翻攝：Instagram/gisel_la

手機失竊致性愛片曝光 印尼反色情法恐讓受害女星坐牢

2021-01-01 08:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳

新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳
美確診破2010萬 洛杉磯太平間全滿、殯儀館拒收

美確診破2010萬 洛杉磯太平間全滿、殯儀館拒收
海外核發綠卡簽證禁令 延長到3月31日

海外核發綠卡簽證禁令 延長到3月31日
任內首次！川普否決國防授權法 相繼遭參眾兩院推翻

任內首次！川普否決國防授權法 相繼遭參眾兩院推翻
曾稱疫情是假象 ! 知名電視醫師「德魯大夫」新冠確診

曾稱疫情是假象 ! 知名電視醫師「德魯大夫」新冠確診