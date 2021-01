新年新國歌 澳總理宣布更動一句歌詞反映多元

澳洲總理莫里森。歐新社

澳洲 總理莫里森在12月31日宣布,澳洲國歌其中一句歌詞將有修正,以反映澳洲社會的多元及促進團結。

原本歌詞中的「For we are young and free」,將改成「For we are one and free」。

這項改變源於去年初新南威爾斯省省長格拉迪斯·貝爾吉格利安(Gladys Berejiklian)的建議。

澳洲今天正式修改國歌中一句歌詞,總理莫里森(Scott Morrison)表示,此舉旨在更佳地承認澳洲原住民族。

法新社報導,莫里森今天宣布,國歌「前進澳洲美之國」(Advance Australia Fair)中第2句歌詞「因我們年輕且自由」改為「因我們一體且自由」。

莫里森在跨年夜這天投書「世紀報」(The Age):「作為一個現代國家,澳洲也許相對年輕,但我國的故事和許多第一民族人民的故事一樣悠久,我們理應承認且尊重他們的守護。」

「將『年輕且自由』改為『一體且自由』並未拿走什麼,我認為反而是增加了許多。」

新南威爾斯州州長貝雷吉克利安(GladysBerejiklian)今年曾提議更改國歌歌詞的想法,認為目前的歌詞忽略了澳洲「驕傲的第一民族文化」。

據路透報導,這個提議獲得幾名國會議員支持,包括澳洲原住民聯邦層級部長魏雅特(Ken Wyatt)和激進右翼政黨「一族黨」(One Nation)黨魁韓森(Pauline Hanson)。

在英國 殖民者到來前,澳洲原住民早在約5萬年前抵達這塊大陸,澳洲數十年來努力與原住民族達成和解。

澳洲至今仍在為其殖民歷史和原住民所受的不公不義進行反省。根據官方數據,原住民孩童在15歲生日前亡故的比例是非原住民孩童的2倍。