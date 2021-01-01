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新年新國歌 澳總理宣布更動一句歌詞反映多元

編譯莊蕙嘉／即時報導
澳洲總理莫里森。歐新社
澳洲總理莫里森。歐新社

澳洲總理莫里森在12月31日宣布，澳洲國歌其中一句歌詞將有修正，以反映澳洲社會的多元及促進團結。

原本歌詞中的「For we are young and free」，將改成「For we are one and free」。

這項改變源於去年初新南威爾斯省省長格拉迪斯·貝爾吉格利安（Gladys Berejiklian）的建議。

中央社／雪梨31日綜合外電報導

澳洲今天正式修改國歌中一句歌詞，總理莫里森（Scott Morrison）表示，此舉旨在更佳地承認澳洲原住民族。

法新社報導，莫里森今天宣布，國歌「前進澳洲美之國」（Advance Australia Fair）中第2句歌詞「因我們年輕且自由」改為「因我們一體且自由」。

莫里森在跨年夜這天投書「世紀報」（The Age）：「作為一個現代國家，澳洲也許相對年輕，但我國的故事和許多第一民族人民的故事一樣悠久，我們理應承認且尊重他們的守護。」

「將『年輕且自由』改為『一體且自由』並未拿走什麼，我認為反而是增加了許多。」

新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（GladysBerejiklian）今年曾提議更改國歌歌詞的想法，認為目前的歌詞忽略了澳洲「驕傲的第一民族文化」。

據路透報導，這個提議獲得幾名國會議員支持，包括澳洲原住民聯邦層級部長魏雅特（Ken Wyatt）和激進右翼政黨「一族黨」（One Nation）黨魁韓森（Pauline Hanson）。

英國殖民者到來前，澳洲原住民早在約5萬年前抵達這塊大陸，澳洲數十年來努力與原住民族達成和解。

澳洲至今仍在為其殖民歷史和原住民所受的不公不義進行反省。根據官方數據，原住民孩童在15歲生日前亡故的比例是非原住民孩童的2倍。

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