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泰晤士河畔煙火取消 英國人宅家新常態跨年

中央社倫敦28日專電
12月倫敦街頭如同往年掛起耶誕燈飾，但路邊警告保持2公尺社交距離的告示，以及戴著口罩的民眾，讓人體會到生活已因疫情改變。(中央社)
12月倫敦街頭如同往年掛起耶誕燈飾，但路邊警告保持2公尺社交距離的告示，以及戴著口罩的民眾，讓人體會到生活已因疫情改變。(中央社)

英國跨年夜向來熱鬧滾滾，上萬發璀璨煙火每年吸引來自世界各地的旅客。然而，英國變種病毒讓全世界避恐不及，今年跨年夜的倫敦夜空恐是黑漆漆一片，民眾各自關在家中，以新常態度過新年。

倫敦眼（London Eye）又稱為千禧之輪（Millennium Wheel），位於倫敦泰晤士河南畔的蘭貝斯區，面向坐擁國會大樓與大笨鐘的西敏市，是英國最受歡迎的觀光景點之一。

來自世界各地的民眾每年9月提早搶票，10萬人在跨年夜齊聚泰晤士河畔，共同望天倒數。每年活動結束後更是人擠人，地鐵站被塞爆，充滿接著享受夜生活的人群。可以說，倫敦在跨年夜是個不夜城。

然而，今年由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情，倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）9月早早宣布煙火秀取消。

雪上加霜的是，英國12月發現傳染率增加70％的新變種病毒，全世界紛紛暫時禁止英國客機入境。英格蘭境內提高疫情警報，耶誕節能團聚5天的「耶誕防疫假」宣告取消。往常在跨年夜都會通宵營運的地鐵也宣布今年將暫停營運，避免民眾跑到市中心狂歡。所有人屆時只能待在家中，內封城、外封國，宛如隔離島。

不過，除了剛宣布警報即將升級時，曾出現最後一波耶誕禮物採買潮，車站也湧入趕在期限內返鄉的民眾之外，英國民眾對於又必須宅在家中反應不算激烈。英國從今年3月起開始宅家生活，在經歷10個月後，生活早已發展出了「新常態」（new normal），大家平靜接受現狀，打發時間的方法推陳出新，待在家裡可以說是寂寞，但也不寂寞。

由於受到空間阻隔，視訊軟體在封城期間竄起，這項工具在跨年夜也將派上用場。除了可以在跨年夜和親友透過網路一起舉杯慶祝之外，也有社團討論如何用Zoom來開跨年派對，甚至還有遠距派對遊戲教學。

網上最推薦的是尋物遊戲，由負責出題的人喊出每人家中都有的一樣物品，再由其他人去尋物，最快拿回來的人可得1分。可以想像遊戲場面會有多麼熱烈。

食物方面也不用擔心，經歷長時間封城之後，每個人絕對都會有所進步。喜歡料理的人廚藝進步；廚藝不佳的人，至少手機下載的食物外送app數目會增加，也會發現各式外送美食。

如果自己無法料理出一頓大餐，又吃膩外送餐點，各大餐廳在數個月內與日俱進，紛紛開發各式外送套餐。網路上可以輕易訂到從前菜、主菜到甜點一應俱全的套餐，甚至連下午茶套餐都有。更不用說為了跨年夜商機，從超市到餐廳都應景推出跨年夜晚餐組合，有的更附上香檳或美酒，有的直接推出酒類套組，滿足各式需求。

此外，往常在跨年夜直播倫敦眼煙火秀的英國廣播公司（BBC）將播出特別節目，回顧在這波瀾起伏的一年，儘管疫情令大家身心煎熬，仍發生許多溫暖人心的故事。英國二戰老兵摩爾（Tom Moore）挑戰在自家後花園走100遍，致力幫醫護人員募款的故事將會出現在節目中，讓大家體認到人間有情。

英國 倫敦 疫情

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