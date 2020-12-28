德國開始接種狀況多 8名照服員誤打5倍量疫苗

歐盟多個成員國27日正式啟動新冠疫苗接種工作。新華社

德國 地方當局今天表示，有8名照顧服務員接種武漢肺炎疫苗 時，意外被打了5倍劑量，其中4人出現輕微類流感症狀後送醫觀察，但目前為止這8人都未出現嚴重副作用。

法新社報導，這8名照服員包括7女1男，年齡介於38歲到54歲，是德國東北部城鎮施特拉爾松德（Stralsund）一間退休 之家的員工，因此他們是首批接種2019冠狀病毒疾病疫苗的優先族群。

他們接種的疫苗是美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech共同研發。德國上周末開始施打疫苗。

然而根據這間退休之家所在地區福爾波門-魯根（Vorpommern-Rügen）行政官員克爾斯（Stefan Kerth）說法，這8人昨天接種時，都一次被打5倍劑量，但隨即獲悉有此差錯。

4人出現輕微類流感症狀後送醫觀察，另外4人則送回家。

克爾斯說：「我對此事件深感遺憾。」他還說，這起出包事件屬於個案，歸咎人為錯誤。

他說：「我希望那些受影響的人全部不會出現嚴重副作用。」

歐洲多國上周末展開疫苗接種工作前，德國生技公司BioNTech曾表示，在試驗階段施打劑量比正常劑量大，並未出現嚴重副作用。路透社報導，目前輝瑞和BioNTech尚未就上述誤打劑量事件置評。

德國昨天開始接種疫苗就狀況連連，巴伐利亞邦傳出醫護人員發現疫苗冷卻溫度可能不符規定，導致當地數座城市延緩施打。