土耳其：北京海關傳病例 中國疫苗延一兩天送達

土耳其衛生部長克扎。(美聯社)

土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）27日晚間表示，原定28日送達的中國疫苗 因為北京 海關出現新冠肺炎病例，將會「延遲一兩天」送達。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，克扎晚間在推特帳號發文指出，北京海關出現一起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，因而暫停放行貨物移動，「基於這個理由，本來應該在海關作業之後出境的我方（採購）疫苗，將會延遲一、兩天抵達」。

土耳其向中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）採購5000萬劑疫苗。克扎24日指出，首批300萬劑疫苗將於27日晚間從中國出貨、28日送達土耳其。

衛生部27日公布疫情通報顯示，過去24小時新增1萬4205起新冠肺炎病例、254例死亡；累計病例數達214 萬7578例、1萬9878例病故。境內單日病例數已自最高峰12月上旬的逾3萬3000例顯著減少且連續第4天降低，但病歿數仍居高不下。

為了遏制疫情蔓延，土耳其實施周末全面宵禁，跨年期間自31日晚間9時至明年1月4日清晨5時也將全面封鎖。