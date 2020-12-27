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克里姆林宮：普亭決定接種俄製「衛星-V」疫苗

中央社 莫斯科27日綜合外電報導
俄國總統普亭（Vladimir Putin）。歐新社
俄國總統普亭（Vladimir Putin）。歐新社

克里姆林宮發言人培斯科夫今天告訴俄羅斯國營電視頻道，俄國總統普亭（Vladimir Putin）會接種俄國研發的「衛星-V」（Sputnik V）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗

根據俄羅斯1號電視頻道（Rossiya 1）網站，培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「他（普亭）說他會接種，他已做出決定，就等所有手續完成。」

俄國本月稍早已啟動衛星-V疫苗的志願接種計畫，首都莫斯科（Moscow）的高風險族群為首批施打對象。

在另一項試驗進行過後，俄國衛生部昨天表示已批准對長者使用衛星-V疫苗。莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）今天在他的網站上表示，28日起60歲以上民眾可開始申請施打疫苗。

68歲的普亭之前曾說衛星-V安全、有效，他沒有理由不接種，會等到可以施打的時候。

自俄國開始爆發冠狀病毒疫情以來，普亭主要維持遠端工作，透過視訊方式召開會議，並減少旅行次數。

普亭8月表示，他一個女兒曾參與衛星-V臨床試驗，之後她感覺良好。

普亭 俄國 疫苗

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