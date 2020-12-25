印度擬售越南超音速飛彈 劍指中國大城與南海

布拉莫斯（BrahMos）超音速巡弋飛彈。（取材自維基百科）

印度 媒體報導，隨著中印邊境對峙遲未解決，印度可能出售越南 布拉莫斯超音速巡弋飛彈，劍指中國 大城，轉移北京在喜馬拉雅山的焦點，並削弱中國海軍在南海的優勢。

印度總理莫迪與越南總理阮春福21日召開印越領袖視訊高峰會，在中國於印度太平洋地區的侵略活動日益增加的背景下，雙方同意一起維護印太地區和平與繁榮的共同願景。

亞洲時報（Asia Times）一篇分析文章指出，雖然在上述峰會中，莫迪與阮春福同意廣泛強化國防合作，標誌雙方在2016年建立的「全面戰略夥伴關係」出現最新動力，但外界關切的焦點仍在印度是否向越南提供布拉莫斯（BrahMos）超音速巡弋飛彈，這項武器將可能改變南海的權力平衡。

文章指出，越南、印尼、泰國、新加坡和菲律賓都在尋求一種可在潛艦、船艦、戰機或在陸地上發射的飛彈，以對抗中國的擴張。而印度與盟友俄羅斯共同開發的布拉莫斯飛彈，成為這些國家的最佳選擇之一。

布拉莫斯飛彈可攜帶300公斤的常規或核子彈頭，飛行速度達2.8馬赫，或音速的3倍，這意味著布拉莫斯飛彈無法被中國現有任何飛彈防禦系統攔截，而這款飛彈的精準度可對中國航空母艦在內的大多數海上目標產生致命威脅。

由於不明原因，印度迄今仍避免交付布拉莫斯飛彈給越南。

中國已透過官方媒體評論明確表示，印度若把布拉莫斯飛彈交付給南海主權聲索國，將踩到中國的戰略性紅線；北京一再警告新德里，不要介入南海爭端。

報導指出，隨著中國和印度在拉達克東部喜瑪拉雅山區的邊境對峙陷入僵局，新德里可能最終會出售布拉莫斯飛彈給越南，讓北京把戰略注意力從喜馬拉雅山移開，同時改變中國海軍目前在南海擁有的優勢。

中國有理由擔心越南在武器清單中增加布拉莫斯飛彈。印度2019年對布拉莫斯飛彈進行升級，可在650公里的範圍內精準定位擊中目標；印度與俄羅斯正在合作把布拉莫斯飛彈射程再延長至800公里，希望最終射程能增加至1500公里。

儘管布拉莫斯飛彈主要是作為反艦飛彈，但目前也可採垂直或傾斜發射，打擊陸上目標；一旦越南擁有布拉莫斯飛彈，距離越南1500公里範圍內的深圳、廣州、成都、重慶、東莞和武漢等6大中國城市，都成為越南可攻擊的目標。

印度已提供越南向印度採購武器的5億美元信貸額度，包括可能出售的布拉莫斯飛彈。一些軍事專家預測，在莫迪與阮春福視訊峰會之後，雙方將宣布達成布拉莫斯飛彈交易的協定。