視訊取代親友歡聚 疫情下菲律賓慶聖誕大不同

受疫情影響，不少菲律賓民眾2020年耶誕選擇只跟身邊的家人一起慶祝。圖為馬尼拉都會區聖誕節街景。中央社

每到聖誕節 ，許多菲律賓家庭會廣邀親朋好友歡聚。不過，今年受疫情 影響，不少菲國民眾選擇只跟身邊的家人一起慶祝，並用視訊或簡訊向親友問好，防止病毒傳播並節省開支。

菲律賓2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例數連日攀升，今天通報新增1885例確診、7人不治，累計確診病例達46萬7601例，共9062人病逝。

64歲的菲國民眾狄歐（Renato Dio）說，往年聖誕節，他和妻子會準備豐盛餐點和各種酒類，邀請許多親戚來家裡。以去年為例，他們邀請了20多位親戚來家裡唱歌、聊天，歡慶聖誕節。

不過，他表示，因為妻子罹患慢性病，他們今年非常小心，已經通知親友無法邀請他們來過節。他只會跟妻子、兒子一起吃聖誕晚餐，簡單度過這個節日。

狄歐告訴中央社記者：「這真的很難。過去每年我們都跟朋友、家人一起慶祝，這是第一次我們無法一起慶祝。」

31歲的賈西亞（Jay Garcia）跟母親、哥哥住在馬尼拉都會區的馬卡蒂市（Makati），父親則在加拿大 當廚師。

他表示，往年聖誕節父親會回菲律賓，他們通常會出城或出國過節，去年也跟阿姨、侄子、朋友等20多個人到其他城市過聖誕。

不過，賈西亞說，今年受疫情影響，父親也擔心如果回來菲律賓，假期後可能無法順利入境加拿大，所以他只會和母親、哥哥一塊過聖誕節，並用視訊或簡訊跟親友聊天問好。

他表示：「今年比較像是反思，感恩自己沒有染疫，並祝福大家健康順利。這是我們對大家的祝福。」

除了病毒擴散風險，菲國經濟在疫情下也受重創。

今年第2季菲律賓國內生產毛額（GDP）大幅萎縮16.9%，創下菲國史上最嚴重的經濟負成長紀錄，第3季GDP下滑11.5%。經濟衰退導致大量菲國民眾失業，10月失業率雖從4月的17.6%滑落到8.7%，仍高於去年同期的4.6%，約379萬人失業。

瓦倫祖拉（Ariel Valenzuela）在馬尼拉都會區工作，家人住在奎松省（Quezon）。

瓦倫祖拉說，往年聖誕和新年前夕他都會返鄉，但今年為節省開支，他決定聖誕節留在馬尼拉，為新年假期省錢，新年再回奎松省過節。