俄羅斯警方闖入納瓦尼盟友住處 展開刑事調查

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）。(美聯社)

俄羅斯 反對派領袖納瓦尼表示，俄羅斯警方今早闖入他的盟友索波爾住處並逮捕她。俄國當局對索波爾展開刑事調查，並指控索波爾威脅一名男子，此人被納瓦尼指控涉嫌毒害他。

由納瓦尼（Alexei Navalny）創辦的反貪腐基金會（Anti-Corruption Foundation）現任主管日丹諾夫（Ivan Zhdanov）表示，調查人員針對索波爾（Lyubov Sobol）展開「藉由暴力或揚言使用暴力」侵害的調查。

此前索波爾登門拜訪被指稱是俄羅斯聯邦安全局（FSB）涉嫌毒害納瓦尼的特工。

納瓦尼21日指出，經他對FSB的化學武器專家庫瑞亞哲夫（Konstantin Kudryavtsev）套話，得知今年夏天這個負責國內安全事務的機構，藉由在他內褲下毒意圖取他性命。

21日稍晚，索波爾前往一棟公寓，據調查網站「冒險者」（Bellingcat）上週的綜合報導，庫瑞亞哲夫就住在這裡，她當場被警察 逮捕，並且盤問長達數小時。

反貪腐基金會在推特（Twitter）發訊指出，警方今天逮捕這位現年33歲的反對派人士，並偵訊她。當地時間清晨約7時，員警突襲索波爾在莫斯科居住的公寓，並扣押她的手機 與電腦等科技設備。

索波爾21日曾告訴法新社，她擔憂可能會遭到刑事指控。

俄羅斯聯邦安全局表示，納瓦尼致電庫瑞亞哲夫一事是「假的」，卻未否認此人效力於FSB。

克里姆林宮曾坦承，安全人員跟監納瓦尼，但否認意圖毒害他。