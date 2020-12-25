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解析／變窮？缺工？英脫歐後3大經濟衝擊

編譯季晶晶／綜合外電
雖然談成貿易協議，但英國預料脫離歐盟後會變得比較窮。（美聯社）
雖然談成貿易協議，但英國預料脫離歐盟後會變得比較窮。（美聯社）

英國歐盟在24日敲定歷史性貿易協議，避免了雙方不歡而散的局面，也驅散四年來對於英國要如何與最大出口市場往來的不確定性。

英國企業仍能無關稅進入有4.5億消費者的歐盟市場，讓他們大鬆一口氣。該市場購買英國逾40%的出口商品，並提供過半進口商品。

■經濟衝擊

但這並不意味英國前景大放光明。根據獨立研究機構預算責任辦公室（Office for Budget Responsibility），與留在歐盟相比，新關係會讓英國經濟15年內的產出損失達到4％。彭博經濟研究預測，即使有這一紙協議，未來10年，英國每年GDP增速仍將比留在歐盟時少0.5個百分點。經濟學家說，英國脫歐後，企業成本將上升，可能導致消費價格走高、更多工作機會流失、出口前景變差。

相對於無協議脫歐的失序混亂，只要有協議就值得大肆慶祝，只不過，英國正面臨就業危機和300多年來最嚴重衰退，這個國家料將變得比較窮。

■貿易障礙

歐盟首席談判代表巴尼耶（Micheal Barnier）說：「英國選擇退出歐盟和單一市場，放棄成員國的好處和優勢。我們的協議並未重製這些權利和福利，因此，從現在起的幾天內將會出現真正的變化。」

協議主要涵蓋商品貿易，英國與歐盟存在貿易逆差，而有經濟盈餘的關鍵服務產業，像是金融，卻不在協議範圍內。

根據英國稅務部門，儘管號稱無關稅，但英國企業光是進出口報關手續和單據，每年就要損失75億英鎊。英國和歐洲也沒有同意任何協助企業調適的寬限期。

如果新增的海關檢查延遲邊境貨物運輸、影響到供應鏈並迫使工廠停產，成本還將迅速上揚。英國港口已經打結，部分源自脫歐之前儲備大量物資，因代表零售商和食品生產商的產業組織警告，過渡期結束後壓力有增無減。

勞工短缺、投資下滑、金融服務受阻

英國的新移民制度將於明年1月生效，旨在減少來英非技術勞工的人數，終止倫敦當局所謂「對廉價低技術勞工的依賴」。但根據英國全國農民聯盟（NFU），全英各地農場每年需要7萬至8萬名季節性勞工才能收成。如果英國未另訂季節性勞工計畫，農作物甚至可能爛在田裡。

另外，脫歐公投之後，英國的外國投資連3年下滑，去年雖略有增加，未來卻仍存在風險。包括日產和本田等日本車廠在內的外國公司，將不再把英國視為進入歐洲的起點。中國對歐洲的整體投資增加，對英國的投資卻下滑。跨國銀行持續將部分業務遷出倫敦，轉至歐盟城市。

歐盟和英國並未談成協議，讓英國銀行和資產管理公司進入歐洲市場。歐盟監管者不太可能讓倫敦在不盡義務的情況下，享有單一市場的好處。

彭博資訊專欄作家拉斐爾（Therese Raphael）評價，這是40多年來現代民主國家之間最開倒車的貿易協議，並未強化合作關係或降低障礙，企業和消費者的大部分交易領域都受到衝擊。

由於英國反對黨工黨承諾支持這份協議，意味英國議會12月30日的表決一定過關，成功立法已無懸念。歐盟特使則將在耶誕節當天開會檢視協議內文，料將先臨時性批准，稍後再由歐洲議會正式批准。 

英國 歐盟 勞工

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