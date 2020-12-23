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英國又發現新變種病毒 感染者有南非旅遊史

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英國又發現新變種病毒 感染者有南非旅遊史

中央社倫敦23日專電
英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock，圖）今天表示，英國新發現「更具有傳染力」的新變種病毒，感染的2人都曾經有南非旅遊史。美聯社
英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock，圖）今天表示，英國新發現「更具有傳染力」的新變種病毒，感染的2人都曾經有南非旅遊史。美聯社

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）今天表示，英國新發現「更具有傳染力」的新變種病毒，感染的2人都曾經有南非旅遊史。

英國之前發現2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）變種，傳染力增加70%。不過，韓考克下午召開記者會表示，又發現了同樣更具有傳染力的新變種病毒，這2例都曾到過南非，他也同步對南非發出旅遊限制。

韓考克表示，任何在過去2周到過南非，以及任何曾和這兩人有過接觸的人，都必須立即自我隔離。

英國廣播公司（BBC）報導，韓考克表示：「我們感謝南非政府對於科學的嚴謹態度及透明度，他們和我方採取正確行動，發現新變種病毒。」

報導指出，先前在英國發現，以及這次發現來自南非的2種新變種病毒，都有被稱為N501Y的類似突變，這在病毒感染人體細胞時扮演關鍵角色。2種新變種病毒雖然有類似突變，但朝不同方向發展。

英格蘭公共衛生署（PHE）教授霍普金斯（Susan Hopkins）表示，2種新變種病毒看起來「都更具傳染力」，但他們仍在研究來自南非的新病毒。

她也表示，她有信心若實施旅遊禁令和居家隔離，將能有效控制新病毒傳播。

南非科學家表示，這種新變種病毒「傳播迅速」，已成為南非目前主要傳播的病毒。

韓考克在記者會上也宣布，更多地區從26日起將提高至第4級疫情警報，包括英格蘭的薩塞克斯郡（Sussex）、牛津郡（Oxfordshire）、索夫克郡（Suffolk）、諾福克郡（Norfolk）和劍橋郡（Cambridgeshire）等，預計將影響600多萬人，使得居住在第4級警報的人口來到2400萬人，約佔英格蘭總人口的43%。

根據最新數據，英國23日新增3萬6804人確診、691 人病故。

南非 英國 疫情

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