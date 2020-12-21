我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診逼1800萬例 佛州逾120萬

菲律賓兒少勝利 國會擬提高合法性行為最低年齡

中央社 / 馬尼拉21日綜合外電報導
在兒少權利倡議者遊說下，預料菲律賓將把最低合法性行為年齡上修至16歲。 圖／ingimage
在兒少權利倡議者遊說下，預料菲律賓將把最低合法性行為年齡上修至16歲。 圖／ingimage

13歲少女和年紀大她兩倍多的男子發生性行為，多數國家皆認為是法定強姦罪，菲律賓卻認定合法。但在兒少權利倡議者遊說下，預料菲律賓將把最低合法性行為年齡上修至16歲。

法新社報導，菲律賓以天主教徒為主，現行規定的合法性行為最低年齡，低於全球絕大多數國家，允許成人與12歲孩童發生性行為。

菲律賓刑法自1930年起便作上述規定，兒少權利倡議者數十年來不斷遊說上修，但面臨他們口中「父權文化」的抵制。在菲律賓，墮胎和離婚仍屬違法。

不過從目前局勢看來，國會預計將通過法案，把合法性行為年齡上調至16歲。

兒少權利倡議者說，這項法案有助保護菲律賓年輕人。現在菲律賓已淪為網路兒童性虐待問題的全球熱點，每天有超過500名青少女懷孕和生產。

法案於近期邁向最終表決時，聯合國兒童基金會（UNICEF）駐菲律賓保護兒童事務主任班維紐第（Patrizia Benvenuti）說：「這是菲律賓兒少的勝利。」

她表示：「把最低合法性行為年齡訂於12歲，跟大腦發展的科學研究真的不一致。」

根據官方數據，菲律賓性侵與性虐待兒童問題猖獗。

參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）在呈交參院的文件中引述婦女資源中心（Center for Women'sResources）數據表示，幾乎每小時就有一名女性或兒少被性侵。

漢迪夫洛斯並指出，每10名受害者中有7人是兒少，而且絕大多數是女孩。

性侵 參院 墮胎

上一則

英國發現變種新冠病毒遭多國禁航 國際油價重挫逾5%

延伸閱讀

加州延長租客保護1月闖關 房東抗議：經濟負擔受不了

加州延長租客保護1月闖關 房東抗議：經濟負擔受不了
國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決
肯亞男子密謀類似911恐襲 引渡美國受審

肯亞男子密謀類似911恐襲 引渡美國受審
俄美菲新冠病毒侵台 4名藝文表演成員出關後確診

俄美菲新冠病毒侵台 4名藝文表演成員出關後確診

熱門新聞

美國總統川普11日簽署行政命令，讓今年12月24日成為聯邦假日。（美聯社）

大方送！川普把平安夜定為聯邦假日

2020-12-13 05:47
印尼南蘇拉威西省發生一起孕婦遭7間醫院拒絕治療，造成「一屍兩命」的憾事。 示意圖／ingimage

她懷胎9月遭7醫院拒收 等不到病床最後一屍兩命

2020-12-14 06:30
迪瑪的屍體被丟在-20°C的雪地當中。圖／取自網路

祖父母嫌孫子太吵丟火爐 爸媽見孩子成焦屍崩潰

2020-12-19 08:14
摩納哥夏琳王妃近日於公開活動中，展示自己全新的「龐克頭」，前衛的造型引起熱議。(歐新社)

摩納哥王妃超前衛的！剃了「龐克頭」半邊頭髮不見

2020-12-18 02:25
當年還是王儲的泰王瓦吉拉隆功（左）和妻子西拉米（右）及年幼的提幫功王子（前）合照。（取材自臉書）

泰國「宮鬥」新發展！國王傳言要「出家廢妃」復位

2020-12-13 04:35
今年美國人對聖誕樹需求激增，讓加拿大樹木農場生意興旺。此為示意圖。路透

加拿大這一行業者歡呼：2020年生意歷來最旺

2020-12-17 08:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…
奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

奇！獨子得娃 DNA卻是叔叔的 真相令人驚訝

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決
解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？

解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？
病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播

病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播