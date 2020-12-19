衣索比亞叛軍首腦藏身難民營 遭到逮捕

衣索比亞北方泰格瑞省衝突中的叛軍首腦梅塞里，雖隱身於希爾鎮的難民營中，經人舉報後仍被政府軍逮捕。圖為泰格瑞省的難民。(美聯社)

衣索比亞北方泰格瑞省（Tigray）衝突中的叛軍首腦梅塞里（Enkuayehu Mesele），雖隱身於希爾鎮（Shire）的難民營中，經人舉報後仍被政府軍逮捕。

衣索比亞通訊社（Ethiopian News Agency，ENA）18日引述政府軍上尉軍官畢里特（Amanuel Belete）的話報導，梅塞里是叛軍泰格瑞人民解放陣線（Tigray People's Liberation Front，TPLF）民兵首腦，也是種族屠殺的策劃人。

他說，梅塞里是叛軍得力助手，全權負責從貝克（Baeker）、土卡（Turkan）、胡梅拉（Humera）到卡佛塔（Qafta）的戰事，期間發生無數次謀殺與恐嚇事件，最終不敵政府軍攻勢而逃往希爾鎮難民營躲藏，但仍遭政府軍逮捕。

報導指出，梅塞里除了指揮民兵作戰外，也曾下令居民對當地駐防的政府部隊軍人進行種族特徵蒐集，企圖四處搜捕軍人。

畢里特表示，政府軍正在追捕在逃的叛軍分子，勢必將他們繩之以法。他同時感謝當地社區居民的全力支持，呼籲居民繼續與政府合作。

政府軍與叛軍武裝衝突始於11月4日，2019年諾貝爾 和平獎得主、衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）11月28日晚間在推特 （Twitter）上聲稱政府軍已經完全掌控泰格瑞省的首府馬凱勒（Makelle）。