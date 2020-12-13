沒失業但收入不夠怎麼辦？美式零工經濟前進南韓

南韓首爾在夜間忙碌的餐飲外送員。（歐新社）

今年初新冠疫情 爆發時，具有24年馬戲團表演資歷的金燦秀（譯音）開始「兼兩份工」的人生。不在馬戲團舞台上扮小丑表演雜耍時，便開車外送炸雞和咖啡等，通常中午開工，一路待命或送餐到午夜過後。

但43歲的金燦秀說，目前的收入不如疫情前只做一份差事，而且不穩定。他曾一個月賺到450萬韓元（約4433美元），但因外送競爭激烈，馬戲團表演的生意又未反彈，10月僅剩下一半。

未被計入南韓 4.2%失業率的金燦秀，與其他很多人一樣，他們因工作時數減少或從全職變兼職，收入大減。

南韓人不像美國 人或加拿大人那樣，習慣兼第二份差，但經濟壓力讓他們改變態度，已有工作但想多找一份工增加收入的人數激增，邁向自行接案或創業的「零工經濟」。

今年4至6月間，南韓約120萬人有兼差意願，比一年前高出55%，是2015年時的逾兩倍。第3季的人數則略微下滑至110萬人。

30歲插畫家李熙珠（譯音）每天在把女兒哄睡後，會花一到兩個小時創作一本電子書，向年輕夫妻提供她的買房秘技。感興趣的讀者買她的PDF檔須花1.2萬韓元。她已經出了兩本書，現在努力寫第三本。她說：「我賺的不多，但夠幫小孩買零食。」

想在疫情期間找到第二份工也非易事。根據在野的國民力量黨議員秋慶鎬編纂南韓統計局的資料，2019年，正職之外領有兼差收入的人數達到巔峰值47萬。但今年前9個月，只剩43萬，是受雇人數的1.6%。曾任南韓副財長的秋慶鎬指出，這表示「甚至找不到地方兼差」。