別輕忽！日新冠輕症患者 併發症猝死

日本神奈川一名新冠患者在療養院中猝死。圖為日本東京，民眾戴著口罩上街。(美聯社)

日本 神奈川縣一名確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）輕症的50多歲男性，被安排住進飯店房間療養，未料2天後猝死 ，神奈川縣府公布死因為「新型冠狀病毒造成急性支氣管肺炎」。

日本放送協會（NHK）、日本新聞網（NNN）、每日新聞報導，神奈川縣日前發生一名在飯店療養輕症患者死亡案例，當時並不清楚死因。神奈川縣政府昨天晚間表示，死因為「新型冠狀病毒造成急性支氣管肺炎」。

這名50多歲男性本月4日發燒，8日確診染疫，9日起住進縣政府安排的飯店內療養，結果11日死亡。

這名男性本身沒有慢性病，11日上午透過手機 APP回報有頭痛及倦怠感，但當天下午3時並沒有回報，之後電話也不打通，護理師等人於當晚8時左右前往房間探視，發現這名男性仰臥房內，已無呼吸心跳。

縣府表示，男性死亡前2天起血氧濃度時高時低，11日上午時約86%，是必須接受醫師診療的數值，不過，基於男性並未覺得呼吸困難等情況，決定持續觀察，暫未安排就診。

至於護理師等人花了這麼長時間才前往房間探視，縣政府表示「深感責任重大」；從連絡不上男性到前往探視，中間大約過了4小時，縣府表示，會調查因應上有沒有問題，並致力不再發生類似情況。

縣府表示，未來只要療養中的患者血氧濃度降低時，將立即報告醫師；如果無法跟患者取得聯繫時，也會盡速前往房間探視。

神奈川縣政府醫療危機對策本部室室長篠原仙一說，不要以為是輕症，仍有必要盡速確認患者是否平安；將聽取專家學者意見等，彙整出防止類案再發的改善措施。