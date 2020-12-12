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義大利防疫計畫逾10年沒變 調查報告遭秘密下架

中央社羅馬11日綜合外電報導
意大利那不勒斯的街道。（美聯社）
意大利那不勒斯的街道。（美聯社）

世界衛生組織（WHO）遭控和義大利衛生部密謀下架一份報告，這份報告揭露義大利在2019冠狀病毒疾病疫情剛發生期間的不當處置，報告發表目的是為了避免未來出現更多死亡病例。

英國「衛報」（The Guardian）報導，義大利是第一個被2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情吞噬的歐洲國家，這份報告是世衛科學家桑波（Francesco Zambon ）與歐洲10名同僚所撰寫，經費由科威特政府資助，目標是提供資訊給尚未被疫情襲擊的國家。

這份名為「前所未有的挑戰：義大利對Covid-19的初始因應」（An Unprecedented Challenge：Italy's First Response to Covid-19）的報告，5月13日在世衛官網發表，隔天立即被撤下。「衛報」於8月率先揭露。

這份102頁的報告指出，義大利的防疫計畫從2006年以來就沒有更新過，由於沒有充分準備，醫院一開始因應疫情是「隨興且混亂的」，報告還提到，需要耗費時間制定正式的防疫方針。

這份文件據傳是應世衛負責策略計畫的助理秘書長蓋拉（Ranieri Guerra）要求而下架。蓋拉在2014年至2017年間擔任義大利衛生部預防衛生部門負責人，依照世衛與歐洲疾病預防管制中心（ECDC）發布的新方針，蓋拉需負責更新防疫計畫。

這個過時防疫計畫在倫巴底大區（Lombardy）貝加莫市（Bergamo）檢方的初步調查中是非常關鍵要素，當局可能會視為刑事過失。貝加莫市在第一波疫情中受到的衝擊最甚。

義大利全國染疫病故人數在6日超過6萬人，高居歐洲大陸各國。

調查人員同時也採用一份由義大利退役將領盧內利（Pier Paolo Lunelli）在首波疫情結束後所彙整的報告，報告結論指出，缺乏充分的防疫處理規定導致多達一萬人染疫身亡。

桑波提到，這份報告並未批評義大利政府，但突顯出疫情管理所面臨的關鍵，義大利舊的防疫計畫僅在2017年「重新確認」卻沒更新。「團隊徹底檢查發現，2006年之後的所有防疫規劃都只是複製貼上，內文中一個字，甚至一個逗號都沒有改變」。

世衛昨天寄給「衛報」的電郵聲明指出：「我們目前正跟義大利政府合作來解決這個問題。我們了解發表後又下架報告會讓人覺得困惑，我們也因此更新發布程序。」

義大利衛生部否認涉入此事，聲明說：「據我們所知，這不是正式的世衛文件，也從未被送到衛生部，因此衛生部從未針對文件進行評估或發表評論。任何相關資訊都不是來自機構來源。」

義大利 疫情 防疫

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