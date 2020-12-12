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日媒民調：菅義偉內閣不支持率49% 首度超越支持率

中央社／東京12日綜合外電報導
日本首相菅義偉。 歐新社
日本首相菅義偉。 歐新社

日媒今天所做民調顯示，日本首相菅義偉9月就任以來，內閣不支持率上升到49%、支持率下滑到40%，不支持率首度超越支持率，研判可能跟政府防疫未獲多數民眾正面評價有關。

日本每日新聞與社會調查研究中心今天進行民調，跟上次在11月7日所做民調相比，菅義偉內閣支持率大幅下滑17個百分點，來到40%；不支持率則上升13個百分點，來到49%，這是菅義偉上台以來，不支持率首度高過支持率。

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續延燒，有關菅義偉政府防疫政策，只有14%受訪者給予正面評價，較上次民調結果的34%減少20個百分點；不給予正面評價的受訪者高達62%，比上次的27%大幅增加35個百分點。

報導指出，受訪者對政府防疫評價下跌，似乎跟菅義偉內閣支持率大幅下滑有關。

談到中央政府是否應該再次公布中央層級的「緊急事態宣言」，57%受訪者認為應該；認為不應該的受訪者比率為28%；另有15%受訪者回答「不知道」。

每日新聞與社會調查研究中心進行的民調，使用行動電話簡訊功能，搭配固定電話語音電訪方式，分別回收714件行動電話及351件固定電話的有效回答。

民調 菅義偉 防疫

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